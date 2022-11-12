“سنواجه منتخبا كبيرا.. ولاعبين عالميين وهدفنا التأهل لكأس افريقيا القادمة”

مدرب المنتخب المالي للشروق:

قال مدرب المنتخب المالي “إيريك سيكو شال” إن اللقاء الودي الذي سيلعبه أمام المنتخب الجزائري يوم 16 نوفمبر بوهران فرصة له للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه للاستحقاقات القادمة، مؤكدا أنه سيلعب أمام منتخب كبير يضم لاعبين كبار ومجموعة قوية، ومدرب له إمكانيات كبيرة.

قال التقني المالي مدرب المنتخب المالي إيريك سيكو في تصريح خص به الشروق أمس عن المباراة التي سيلعبها أمام المنتخب الجزائري يوم 16 نوفمبر بوهران: “أشكركم على هذا الاتصال أولا أنا سعيد جدا للمجيء إلى الجزائر ومواجهة منتخبها الوطني وديا، لمعرفة جاهزية لاعبي فريقي للمنافسات القادمة، وسعيد جدا للالتقاء بصديقي وأخي المدرب جمال بلماضي الذي لعبت معه في نادي فالونسيان الفرنسي”.

وأضاف قائلا: “أؤكد لكم أني سأواجه منتخبا كبيرا يحمل في قميصه نجمتين بتتويجه بكأسين إفريقيتين سنتى 1990 و2019، زد على ذلك أنه أحد أحسن المنتخبات في القارة الافريقية ولا أبالغ إن قلت حتى في العالم، لأنه يضم لاعبين عالميين، ومجموعة من اللاعبين أظهرت في العديد من المنافسات قوتها وتألقها”.

“أنا سعيد بلقاء أخي وصديقي بلماضي الذي لعبت معه في فالونسيان الفرنسي”

وكان مدرب المنتخب المالي إيريك سيكو قد وجه الدّعوة إلى 24 لاعبا تأهّبا لمواجهة الجزائر، حيث اعتمد مدرب منتخب “النسور” على لاعبين ينشطون خارج مالي، باستثناء زميل واحد لهم يرتدي زي نادٍ من البطولة المالية بسبب عدم قدرة الاتحاد المالي على جلب بعض اللاعبين، لأن أنديتهم رفضت تسريحهم، مستفيدة من لوائح “الفيفا” التي تُجيز للفرق الاحتفاظ بلاعبيها إذا كانت منتخباتهم الوطنية لم تتأهّل لكأس العالم 2022 بقطر، إضافة إلى إصابة بعض اللاعبين حرمتهم من المجيء إلى المنتخب بسبب الإصابات مشكل الإصابات والظروف العائلية.

مدرب المنتخب المالي أشار إلى أن هذه المواجهة تسمح للمنتخب المالي من أجل أن يكون جاهزا للمنافسات القادمة: “هذا للقاء أمام منتخب كبير اسمه الجزائر يمكننا من التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة، وخاصة الجولة القادمة من تصفيات كأس افريقيا القادمة المقررة شهر مارس القادم”.

المدرب المالي أشار إلى أن هدفه أيضا منة هذه المباراة التي ستلعب بوهران وخاصة من الناحية التقنية هو أداء مباراة في المستوى، ومعاينة مردود اللاعبين داخل الميدان خاصة من حيث الانسجام وأمور تقنية أخرى سيتابعها خلال اللقاء.

وعن الهدف الذي يسعى المنتخب المالي لتحقيقه مستقبلا قال المدرب المالي: “هدفنا الأول هو التأهل إلى كأس إفريقيا 2024 بكوت ديفوار وبعدها نرى الأهداف البعيدة التي تسعى من أجلها”.

وأنهى المسؤول الأول عن العارضة للمنتخب المالي حديثه مع الشروق قائلا: “سنلعب أمام منتخب قوي وأمام جمهور غفير سنحاول تأدية مباراة في المستوى وإسعاد الجماهير التي ستكون حاضرة بقوة”.