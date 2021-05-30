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رياضة

سوداني يُنهي موسمه بِهدفٍ ثانٍ

علي بهلولي
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سوداني يُنهي موسمه بِهدفٍ ثانٍ
سوداني رفقة بن دبكة

أنهى اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني موسمه مساء الأحد، بِهدف ثانٍ لِمصلحة فريقه الفتح السعودي.

وتعادل فريق الفتح بِنتيجة (2-2) مع المضيف نادي الرائد، لِحساب الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة السعودية.

وسجّل المهاجم سوداني الهدف الأوّل في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 40، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وخاض العربي هلال سوداني كامل أطوار هذه المباراة، مثلما هو الشأن لِمواطنَيه وزميلَيه: متوسط ميدان الفتح سفيان بن دبكة، وحارس مرمى نادي الرائد عز الدين دوخة.

ويبقى مستقبل سوداني (33 سنة) غامضا، كون مدّة العقد مع نادي الفتح تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل. بينما يلعب بن دبكة (28 سنة) للفريق ذاته حتى صيف 2022، ويُمثّل دوخة (34 سنة) ألوان نادي الرائد حتى الـ 30 من جوان 2022.

ولم يُوجّه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة للاعب سوداني، من أجل خوض ودّيات موريتانيا ومالي وتونس، في النصف الأوّل من جوان المقبل. بينما يحضر دوخة هذه المحطّة التحضيرية.

وأسدل نادي الفتح ستار مشاركته في البطولة السعودية، يجمع 42 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل فريق الرائد الرتبة الـ 9 بِمجموع 36 نقطة.

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