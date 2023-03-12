سوناطراك تعلن عن بيان الموارد البشرية من التوظيف إلى تنظيم المسار المهني

أعلن مجمع سوناطراك عن بيان الموارد البشرية من التوظيف إلى تنظيم المسار المهني بمقر المديرية العامة.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك أن الرئيس المدير العام توفيق حكار، أمضى الأحد على البيان العام لسياسة الموارد البشرية لسوناطراك خلال اللقاء الذي نظم بمقر المديرية العامة و الذي جمع الإطارات المسيرة و كذا المديرين المركزيين و مديري ورؤساء الدوائر مختلف هياكل نشاطات سوناطراك عبر الوطن.

وأضاف البيان أن اللقاء حضره كل من احمو طواهرية الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وخلاف جرود الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك.

وتابع البيان أن اللقاء شهد الانطلاق التمهيدي لحملة مشروع تطوير الموارد البشرية والبدأ في تنفيذ مخرجات المشروع في أرض الواقع، المشروع الذي يرتكز في جوهره على أربعة ركائز هامة من الموارد البشرية ويتعلق الأمر بالتوظيف وتطوير الكفاءات وتحسين الأداء و تنظيم المسارات المهنية.

كما تم خلال هذا اللقاء عرض المنصة الرقمية المصممة للتقييم التي أعتمدها المشروع بأليات جديدة سيرتكز عليها إطارات سوناطراك عند تقييم العمال.

وأكد أن البيان العام لسياسة الموارد البشرية والمنصة الرقمية للتقييم لبنات أخرى تدعم بناء قيادة إستراتيجية لإدارة الموارد البشرية في سوناطراك.