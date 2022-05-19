سوناطراك توقع عقداً مع العملاق الصيني “CNTIC / LPEC” للرفع من إنتاج البنزين 

وقع مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، على عقد مع المجمع الصيني CNTIC / LPEC، يهدف الى انجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر MTBE ، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص.

وجاء في بيان للشركة “أشرف وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 19 ماي 2022، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد لإنجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر MTBE ، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، الوقود الذي عمم استعماله في بلادنا منذ سنة 2020، بحضور كل من السادة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والمدير العام للبنك الوطني الجزائري”.

وأكد وزير الطاقة والمناجم على أن هذا المشروع، الممول من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 %، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة محورا أساسيا في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الحكومة الجزائرية بداية سنة 2020، كما أشار الوزير إلى أن تطوير الصناعة البتروكيماوية من أهم المحاور المعتمدة لتحقيق هذا الهدف.

وذكر الوزير بأن من بين الأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها على المدى المتوسط هو تحويل أكثر من 50% من الإنتاج الأولي مقابل 32% حاليا، وخلق 4000 فرصة عمل إضافية مباشرة وتصدير 5 مليارات دولار مقابل 1.2 مليار دولار حاليا وزيادة +500% من القيمة المضافة الحالية.

كما أكد على أن المشروع سيساهم في تثمين المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج MTBE، تطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق مناصب شغل وكذا تشجيع المناولة الوطنية. وأخيرا أكد الوزير على دعمه الكامل لإنجاز هذا المشروع ضمن الإطار الزمني الذي حدد له، أي سنة 2025.