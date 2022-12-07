سوناطراك وهانيوال الأمريكية يوقعان اتفاقا حول التحكم في أمن المنشآت

وقع مجمع سوناطراك، مع هانيوال الأمريكية، بروتكول اتفاق يهدف إلى ترقية التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات سيما في مجال التحكم التكنولوجي في المنشآت.

وقد وقع على هذا البروتوكول بمقر المجمع, كل من المدير المركزي “المشتريات واللوجيستيك” بسوناطراك، داود محمد، والمدير العام “لشمال افريقيا هانيوال أداء المواد والتكنولوجيات”، مزيان غاوي، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لهانيوال للشرق الاوسط وشمال افريقيا، محمد محيسن.

ويهدف هذا التعاون إلى “تعزيز آفاق تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين المهارات والتحكم التكنولوجي لمنشآت سوناطراك وذلك في اطار مبدأ شراكة رابح-رابح”، حسبما تم التأكيد عليه خلال حفل التوقيع.

كما تمت الاشارة بهذه المناسبة إلى أن التوقيع على بروتوكول التفاهم مع هانيوال، “الذي يعد أحد أهم الممونين” لسوناطراك، يندرج في إطار استراتيجية تطوير وتحديث منشآت سوناطراك عبر تحديد أفضل التكنولوجيات التي تسمح بتقليص واحتجاز الكربون، والرقمنة الموجهة إلى تحسين الفعالية العملياتية لمنشآت سوناطراك وكذا التحكم في التكنولوجيات السيبرانية.

كما تسعى سوناطراك من خلال هذا التعاون إلى تجسيد أحد التزاماتها المرتبطة بسياستها المتعلقة بترقية المضمون المحلي والادماج الوطني المتمثل في “المساهمة في تطوير القدرات الوطنية في مجال التحكم التكنولوجي في مهن المجمع عبر التعاون مع الشركاء الأجانب”.

كما سيدرس الجانبين امكانية اقامة شراكة مع معهد تكوين سوناطراك من أجل انشاء مركز معتمد “سوناطراك هانيوال” في الجزائر، بغية تغطية احتياجات التصديق في الجزائر وافريقيا.

في هذا الصدد أكد حكار “أن هذا التوقيع جاء لتعزيز العلاقات بين سوناطراك و هانيوال الذي يعد ممون للنظام منذ وقت طويل” للشركة الوطنية.

وأضاف يقول خلال هذا التوقيع، أن الجانبين سيعززان من خلال هذا البروتوكول، تعاونهما سيما في مجال أفضل التكنولوجيات المستعملة في الصناعة البترولية والغازية، وكذا تطوير وتأهيل منشآت سوناطراك.

كما سيعمل الجانبين معا من أجل تحديد منشآت سوناطراك التي تحتاج إلى التطوير والتأهيل، مضيفا أن المجمع الجزائري سيستفيد في هذا الصدد من تجربة وخبرة هانيوال في مجال التكنولوجيات الجديدة سيما التكنولوجيات ذات الاستعمال الأقل للكربون.

كما يتعلق الأمر من خلال هذا البروتوكول، بالسماح لإطارات سوناطراك وكذا الشركات الافريقية، بالاستفادة من التكوين في مجالات تكنولوجيات هانيوال.

وتابع قائلا، أن “هذا التكوين الذي سيقدم بالشراكة مع المعهد الجزائري للبترول، سيعزز موقع الجزائر في افريقيا، سيما في مجال التكنولوجيات الجديدة”.

من جانبه أكد محيسن بان هذه الشراكة مع سوناطراك لا تهدف فقط إلى تحويل التكنولوجيا وإنما أيضا تهدف الى تنمية المورد البشري.