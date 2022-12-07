سونلغاز: مراقبة توصيلات الغاز الداخلية للمنازل مجانًا

أعلنت مؤسسة سونلغاز، عن الشروع في استقبال انشغالات الزبائن وطلباتهم فيما يخص عملية التفقد التقني لتوصيلات الغاز الداخلية بمنازلهم، بشكل مجاني، وذلك تفاديًا للمخاطر المتعلقة بإساءة استخدام الغاز الطبيعي.

وأكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش، في بيان لها تحوز الشروق أونلاين على نسخة منه، تأهبها لاستقبال انشغالات الزبائن وطلباتهم فيما يخص عملية التفقد التقني لتوصيلات الغاز الداخلية بمنازلهم، فيما يتعلق بالتركيبات الداخلية والمعدات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح المصدر ذاته، أن العملية التي أطلقتها سونلغاز-التوزيع- تحت إشراف مجمع سونلغاز ستكون مجانية، قصد تفادي المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام الغاز الطبيعي من قبل الزبائن.

وتابع المصدر، أنه حتى يستفيد الزبون من هذه العملية، عليه الإتصال بمركز الاتصالات 3303 ويقدم طلبًا للتحقق من تركيبات وتوصيلات الغاز الداخلية لمنزله، ليتم إرسال طلب التدخل إلى الإدارة الفنية والتقنية للغاز قصد التحقق منه.

ويشمل التحقق من توزيع الغاز الطبيعي، المخالفات الظاهرة وضيق التركيبات والتوصيلات الداخلية بما في ذلك جميع التركيبات لتوصيل المعدات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التركيز على جانب السلامة نظرا لأن التركيبات والتوصيلات الداخلية هي ملكية خاصة بالزبون.