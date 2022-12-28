سونلغاز: مستعدون لتوريد الكهرباء إلى ليبيا

أكد المدير العام لسونلغاز، مراد عجال استعداد المجمع لتوريد الكهرباء إلى ليبيا وتقديم خدماته المختلفة في مجالات الطاقة.

وأفاد بيان للمجمع، أن المدير العام أكد ، الثلاثاء، لدى استقباله وفدا من الإطارات المسيرة في الشركة الليبية للكهرباء “جيكول” يقودهم المدير العام للشركة عبد الحميد محمد المنفوخ، رغبة المجمع في توريد الطاقة الكهربائية للطرف الليبي وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية صيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار التكوين والتدريب.

كما تباحث الطرفان سبل إعادة بعث علاقات التعاون بين سونلغاز وجيكول.