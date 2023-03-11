سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 3 بلديات
أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال” أنّه بسبب انخفاض الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالمرسى سيتم إعادة تعديل برنامج التوزيع عبر 3 بلديات بداية من السبت.
وأفاد بيان للشركة، أنه اعتبارا من يوم السبت 11 مارس 2023 سيتم الانتقال إلى برنامج توزيع يوم بيوم (1) يوم / 2 يوم على مستوى البلديات التالية:
1- المرسى
2- عين طاية
3- هراوة
وأوضحت سيال أنه ستتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد بمجرد استئناف محطة تحلية مياه البحر المرسى عملية الإنتاج بكامل طاقتها.