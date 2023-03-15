سيتم إطلاقه هذا الأسبوع.. هذا هو جديد “شات جي بي تي”

كشف مسؤول في شركة مايكروسوفت، عن أن روبوت الدردشة “شات جي بي تي” المعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيصدر تحديثا الأسبوع الجاري.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن تصريحات لمدير التكنولوجيا في مايكروسوفت، أندرياس براون، أن التحديث القادم “جي بي تي 4” سيشمل نماذج متعددة الوسائط تقدم إمكانيات مختلفة تماما، على سبيل المثال، “مقاطع الفيديو”.

كما ذكر مدير استراتيجية الأعمال في “مايكروسوفت ألمانيا”، هولغر كين، أن الروبوت الجديد سيكون قادرا على إنتاج صور وفيديوهات وموسيقى، بناءً على كلمات يكتبها المستخدم.

ولفت إلى أنه بوسع الروبوت مساعدة مراكز الاتصال عبر تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص من أجل ضبط الجودة.

من جهتها قالت رئيسة قسم التكنولوجيا في “أوبن أيه آي”، ميرا موراتي، لموقع “فاست كمباني”: “أعتقد أن القليل من الضجيج سيكون جيدا”، معتبرة في الوقت ذاته أن التحديث الجديد قد “يوسع الفرص”.

وأدخلت شركتا ميتا وغوغل بالفعل إمكانات تحويل النص إلى فيديو في الذكاء الاصطناعي الخاص بهما، لكنها تعتبر خطوة إلى الأمام بالنسبة لـ”تشات جي بي تي” الذي أصبح له شعبية كبيرة، ويقتصر حتى الآن على المحادثات بالكتابة.

ويتيح برنامج “تشات جي بي تي” حاليا التحديث GPT-3.5 لمستخدميه.

ومنذ إطلاقه في نوفمبر الماضي، استقطب روبوت الدردشة أكثر من 100 مليون مستخدم، متجاوزا الوقت الذي استغرقه تطبيق “تيك توك” للوصول إلى نفس الإنجاز بسبعة أشهر.