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الجزائر

سيدي بلعباس: توقيف مغاربة ضمن شبكة دولية للإتجار بالبشر

الشروق أونلاين
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سيدي بلعباس: توقيف مغاربة ضمن شبكة دولية للإتجار بالبشر
شرطة ولاية سيدي بلعباس
الشبكة الإجرامية التي تم توقيفها

تمكنت مصالح الشرطة بسيدي بلعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب البشر من بينهم أشخاص من جنسية مغربية.

وأوضح رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة المحافظ، بلعباس نصر الدين، أن الشبكة “متكونة من 16 فردا من بينهم أشخاص من جنسية مغربية، شكلوا جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود عن طريق التدبير والتسهيل للدخول والتنقل والإقامة غير المشروعة للمهاجرين ويقومون بتهريب البشر من مدن مغربية مرشحين للهجرة إلى دول أوروبية مرورا بالجزائر”.

وأضاف ذات المصدر أن من خلال التحقيق المفتوح من طرف فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تبين أن افراد الشبكة “كانوا يستعملون وسائل النقل والاتصال معرضين حياة وسلامة الأشخاص للخطر مع مخالفتهم التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”.

وأبرز أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية “كانوا يقومون بتجميع الرعايا المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا مرورا بالتراب الوطني مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1 مليون دج للشخص الواحد قبل أن تتفطن لهم مصالح الشرطة ويتم توقيفهم وإحالتهم أمام نيابة الاختصاص بمحكمة سيدي بلعباس”.

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