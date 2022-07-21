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سيدي بلعباس: مصرع 8 أشخاص في حادث خطير (صور)

الشروق أونلاين
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سيدي بلعباس: مصرع 8 أشخاص في حادث خطير (صور)
ح.م
جانب من الحادث

لقي 8 أشخاص مصرعهم صبيحة الخميس إثر حادث مرور مميت بولاية سيدي بلعباس. حسبما أفادته مصالح الحماية المدنية.

وأكد المصدر ذاته تدخل الوحدات القطاعية للحماية لكل من تلموني ونوالة بن موسى والوحدة الرئيسية، صباح الخميس على الساعة 05 و28 د من أجل حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلديتي تلموني وبلعربي.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط حاسي مسعود – تلمسان، مما  أسفر  عن وفاة 8 أشخاص في عين المكان كانوا محصورين داخل السيارة كلّهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 17 و42 سنة.

وأشارت الحماية إلى تسخير  3 شاحنات نجدة وإطفاء و6 سيارات إسعاف و40 عون بمختلف الرتب ،حيث تمّت العملية تحت قيادة وإشراف المدير الولائي للحماية المدنية للولاية .

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