شاب مدمن يقتل أمه وأخته المعاقة بقسنطينة

بسبب عدم تمكينه من المال لشراء المخدرات

في حادثة مأساوية، اهتز لها حي الضريح بالقطب العمراني ماسينيسا ببلدية الخروب بقسنطينة والولاية بأسرها، تسبب شاب في وفاة أمه الطاعنة في السن، ومقتل شقيقته المعاقة.

الواقعة التي أدمعت عيون القسنطينيين ليلة الأربعاء إلى الخميس، بطلها شاب ثلاثيني، أقدم على قتل أخته الخمسينية، وهي أرملة فقيرة وأم ثلاثة أطفال، يجتاز أصغرهم امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا العام، وهي المعاقة حركيا، التي ألزمتها ظروفها الاجتماعية والصحية الصعبة، بعد وفاة زوجها العودة إلى بيت أهلها، المتواجد بحي الضريح منطقة ح، حيث تقيم رفقة أمها التي لقيت حتفها هي الأخرى بعد أن اعتدى عليها المشتبه فيه المفترض في الحادثة، والذي هو في نفس الوقت أخو الضحية الأولى والمقيم معهما في البيت وهو بطال وأعزب.

وحسب مصادر من محيط مسرح الجريمة التي هي الشقة مقر إقامة العائلة، فإن الجاني اعتدى بالضرب على والدته بعد أن طلب منها المال ولم تستطع تلبية طلبه، والتي تم نقلها إلى المستشفى بسبب مضاعفات الاعتداء، وأكدت مصادرنا أن يكون سبب الاعتداء حاجة الجاني للمال لاقتناء الحبوب المهلوسة وقطع المخدرات التي أدمن تعاطيها، ليدخل في حالة هستيرية بعد رفض الأم تقديم المطلوب لقاتلها، الذي منحته الحياة بعد تسعة أشهر من الأمان في بطنها فتسبب في مقتلها، ويعود وهو في حالة هذيان الإدمان، بالاعتداء على أخته المعاقة مستعملا يديه بضرب متواصل، تسبب في كسر رقبتها وضربتين على مؤخرة الرأس، لتفارق الحياة على يديه حسب مصادرنا في عين المكان، ومن ثم خرج للشارع ليقتني علبة سجائر، أين رفض صاحب الكشك إقراضه، ليلتقي أحد جيرانه ويخبره بأنه تسبب في جريمة قتل شقيقته ونقل أمه للمستشفى، ويسارع الجار لتبليغ مصالح الأمن المختصة إقليميا، والتي تدخلت، وتم تحويل جثة الأخت القتيلة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب من طرف مصالح الحماية المدنية بعد معاينتها ومعاينة مسرح الجريمة من طرف النيابة.

ويُفتح تحقيق جنائي لمعرفة الأسباب الحقيقة للجريمة النكراء التي أتت على ضحيتين، أم وابنتها، وتسببت الجاني في يُتم كامل لثلاثة أطفال، وطبعا الإعدام أو المؤبد لشاب في مقتبل العمر، وهي الأسباب حسب كل الإفادات المرتبطة بآفة المخدرات التي وقع في شراك إدمانها المشتبه فيه.