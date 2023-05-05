شاب “ينجح” في مسابقة توظيف بغليزان من دون المشاركة فيها

تقاذف للتهم بين الجهات المعنية بالفضيحة

فوجئ شاب من ولاية غليزان، مؤخرا بوجود اسمه في قائمة الناجحين، بمسابقة توظيف نظمها قطاع التربية، من دون أن يشارك بها، ما دفعه إلى تقديم تصريح كتابي، لمدير القطاع بالولاية، يخطره فيه بأنه غير معني بالمسابقة.

وعلى خلفية هذه القضية، وجه المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل بولاية غليزان، مراسلة إلى والي الولاية، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في المسابقة المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بتوظيف 81 عامل بقطاع التربية التي نظمتها مديرية التربية لولاية غليزان مؤخرا، وأشارت الرسالة التي تسلمت الشروق نسخة منها، إلى أن المكتب الولائي للمنظمة “سجل تجاوزا فيما يخص هذه المسابقة، مما يستوجب الوقوف على مثل هذه التجاوزات والحد منها، كونها جعلت من مثل هذه المسابقات، بمحسومة النتائج قبل الشروع فيها، على غرار نجاح شخص في هذه المسابقة دونما أن يشارك فيها”.

وحسب المراسلة ذاتها، فإن هذا التصرف “يعتبر سابقة من شأنها نسف كل المساعي الحثيثة لتحقيق نزاهة ومصداقية عملية التوظيف، لذا فإن المكتب الولائي للمنظمة يلتمس التدخل وإلغاء نتائج المسابقة وإعادتها من جديد، من خلال آليات جديدة وصارمة، تضمن النزاهة والشفافية والقضاء على المحسوبية.

وفي المقابل، أوضح مدير التربية لولاية غليزان عبد العزيز براهيمي لـ “الشروق”، أنه استلم تصريحا كتابيا من الشخص الذي نجح في هذه المسابقة دون المشاركة فيها، وأضاف أن مصالح المديرية ليس لها علاقة بما جاء في مراسلة المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب، “كون المسابقة أشرف عليها مركز التكوين المهني والتمهين، والمركز يتحمل المسؤولية في حال تسجيل تجاوزات في هذه المسابقة”.

أما مدير مركز التكوين المهني والتمهين بحي شميريك بغليزان، ميلود عامر يوسف فقد أوضح للشروق، أن هذه المسابقة “التي أشرفت عليها مديرية التربية”، جرت من 28 جانفي إلى 6 فيفري بالمركز، بمشاركة حوالي 400 مترشح في مختلف الرتب المهنية، “وبعد انتهائها قام أساتذة المركز بتسليم المحضر المتضمن نقاط المترشحين إلى مصالح مديرية التربية، التي قامت بدورها بإعداد قوائم الناجحين”، كما نفى أية علاقة بالقضية لأساتذة المركز، “الذين تم الاستماع إليهم من قبل ممثلي مديرية الوظيفة العمومية في هذا الشأن”.