شان الجزائر.. كل التفاصيل عن البطولة الإفريقية

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في القارة السمراء، هذا الجمعة، إلى الجزائر، وتحديدا إلى ملعب نيلسون مانديلا، ببراقي بالعاصمة، الذي يحتضن حفل افتتاح الطبعة السابعة من بطولة كأس إفريقيا للمحليين.

وستعطى من ملعب نيلسون مانديلا، إشارة انطلاق منافسة كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها الجزائر، من 13 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل، بمشاركة 18 منتخبا، وسيكون حفل الافتتاح متبوعا، بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين الجزائر وليبيا.

المنتخبات المشاركة في “شان” الجزائر

ستعرف نسخة شان الجزائر 2022 مشاركة 18 منتخبا، موزعين على خمس مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كل من الجزائر وليبيا وإثيوبيا والموزمبيق.

وتضم المجموعة الثانية كل من أوغندا وكوت ديفوار والسنغال وجمهورية الكونغو.

وعلى غرار المجموعتين السابقتين تتشكل المجموعة الثالثة من أربعة منتخبات، تتمثل في السودان ومدغشقر والمغرب وغانا.

أما المجموعة الرابعة فتتشكل من ثلاثة منتخبات وهي: مالي وموريتانيا وأنغولا.

وتضم المجموعة الخامسة بدورها ثلاثة منتخبات، وهي الكاميرون والنيجر و الكونغو.

أربعة ملاعب تحتضن العرس الإفريقي

ستقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين، في أربعة ملاعب، تتواجد في أربع مدن جزائرية وهي العاصمة وقسنطينة وعنابة ووهران.

وسيحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، حفل افتتاح النسخة السابعة، والمباراة الافتتاحية بين الجزائر وليبيا، وهو الحفل الذي سيعرف حضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الكاف موتسيبي، بالإضافة إلى نجوم سابقين من القارة السمراء.

كما يحتضن هذا الملعب مباريات المجموعة الأولى، في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراة في ربع النهائي، ومباراة في نصف النهائي، والمباراة النهائية.

وسيكون ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على موعد مع احتضان مباريات المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى احتضان مباراة واحدة في ربع النهائي.



ويحتضن ملعب 19 ماي بعنابة، مباريات المجموعة الثانية، بالإضافة إلى مباراة في ربع النهائي.

أما ملعب ميلود هدفي في وهران، فيحتضن مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة، إلى جانب احتضان مباراة في ربع النهائي، وأخرى في نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة الترتيبية.

“قبطان” تميمة “الشان” و “مرحبا” الشعار الرسمي

وفي سياق تحضيراتها للعرس الإفريقي، كانت اللجنة المحلية للشان، قد أعلنت عن الشعار الرسمي لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، “مرحبا”، والتي ترحب من خلالها الجزائر بضيوفها.

كما تم تقديم تميمة شان الجزائر، “قبطان”، والمتمثلة في فنك، يحمل الألوان الوطنية، وتم الكشق عن التميمة في حفل عرف حضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

كما تم الكشف عن الكرة الرسمية لشان الجزائر.

استعدادات من كل الجوانب في المدن المعنية بالعرس الإفريقي

وارتفعت وتيرة الاستعدادات للشان في الأسابيع الأخيرة، في الأربع مدن التي تستضيف المنافسة، وذلك من خلال وضع الروتوشات الأخيرة، كرفع أعلام الدول المشاركة في مختلف المسارات، المؤدية إلى الملاعب المعنية باحتضان المباريات، هذا إلى إستعداد الفنادق لإستقبال ضيوف الجزائر.

مخطط تنظيمي لتأمين “الشان”

وأعدت المديرية العامة للأمن الوطني، مخططا تنظيميا لتأمين الشان، ويشمل المخطط تأمين الوفود في المدن الأربعة، بالإضافة إلى تأمين المباريات، إلى جانب تنظيم حركة المرور.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، السبت أن الجزائر جاهزة لاستقبال الوفود الرياضية المشاركة في “الشان”، وذلك من خلال تسطير مخطط أمني يضمن الأمن والحماية للجميع.

وقال الوزير، خلال زيارته، لمركز المتابعة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الجزائر مستعدة من خلال قدرة عناصر الأمن الوطني على المتابعة الدؤوبة لتوفير الأمن والحماية لكل الوفود الرياضية والضيوف عبر مسالك العبور والإيواء وعلى مستوى الملاعب.

برنامج المنافسة

تنطلق بطولة كأس إفريقيا للمحليين، الجمعة بمباراة واحدة، بين الجزائر وليبيا، فيما برمجت المباراة الثانية بين موزمبيق وإثيوبيا السبت 14 جانفي، بالإضافة إلى برمجة مبارتي المجموعة الثانية بين جمهورية الكونغو وأوعندا، وكوت ديفوار أمام السنغال.

وتختتم مباريات دور المجموعات يوم 24 جانفي الجاري، بتأهل منتخبين عن كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، وتأهل منتخب واحد عن كل مجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

وتلعب مباريات ربع النهائي يومي 27 و28 جانفي، فيما يلعب نصف النهائي يوم 31 جانفي، وبرمجت المباراة الترتيبية يوم 3 فيفري، ويقام النهائي يوم 4 فيفري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

المحطات السابقة من بطولة “الشان”

“الشان” هي بطولة كرة قدم للمنتخبات الوطنية المحلية ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتضم اللاعبين الذين ينشطون في البطولات المحلية لبلدانهم.

وتم الإعلان عن “الشان” لأول مرة في 11 سبتمبر 2007 وأقيمت النسخة الأولى في عام 2009.

واستضافت كوت ديفوار النسخة الأولى عام 2009، بمشاركة 8 منتخبات، وفازت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بعد ذلك تم توسيع المسابقة لتشمل 16 منتخبا في النسخة الثانية، التي أقيمت في السودان عام 2011، والتي فازت بها تونس.

وأقيمت النسخة الثالثة، سنة 2014، في جنوب إفريقيا، وفاز بها المنتخب الليبي، على حساب غانا.

أما النسخة الرابعة، فأقيمت سنة 2016 في رواندا، وتوج فيها منتخب الكونغو الديمقراطية، على حساب منتخب مالي.

وتمكن المنتخب المغربي من التتويج في النسختين الأخيرتين، حيث فاز بالكأس في المغرب سنة 2018، ثم في نسخة الكاميرون 2020، التي لعبت سنة 2021 .