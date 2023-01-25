“شان” الجزائر هي الأحسن منذ إطلاق هذه المسابقة

رئيس الكاف باتريس موتسيبي يؤكد:

اعتبر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بوهران، أن النسخة السابعة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان 2022) المقامة بالجزائر هي “الأفضل من جميع الطبعات السابقة على الإطلاق”.

وذكر رئيس الكاف لدى وصوله إلى عاصمة الغرب الجزائري لحضور اللقاءين الآخرين في دور المجموعات أن “هذه النسخة تعد إلى حد بعيد أفضل نسخة للشان منذ إطلاق هذه المسابقة. لقد تلقيت بالفعل ردود فعل إيجابية بشأن بداية الحدث”.

“كل شيء كان جيدا منذ بداية هذه المسابقة. التنظيم جيد، والمنشآت الرياضية عالية الجودة، مما يجعلني فخوراً. الجزائر لديها ماض كروي مجيد وعلى الجزائريين أيضاً أن يفخروا ببلدهم، مثلهم مثل الدول الأفريقية”، يضيف ذات المتحدث.

وقد تنقل المسؤول الرياضي الجنوب إفريقي إلى عاصمة الغرب لأول مرة منذ انطلاق بطولة الشان، وذلك بعد أن قام بجولة في الملاعب الأخرى المستضيفة للحدث وهي ملاعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة) و19 ماي بعنابة والشهيد حملاوي بقسنطينة.

وفي نفس السياق، علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن رئيس الكاف موتسيبي العائد إلى الجزائر، بعد حضوره حفل الافتتاح وبعض اللقاءات الأولى أنه سيبقى لمتابعة المنافسة إلى غاية نهايتها، خاصة وأنه منبهر لما تقدمه الجزائر لضيوفها منذ بداية المنافسة، وهو ما قد يساعد الجزائر في ملف احتضان كأس إفريقيا 2025، بعد انسحاب غينيا، وأن القرار النهائي سيصدر بداية من 16 مارس بمناسبة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القادم برواندا على هامش مؤتمر الفيفا الذي ستحضره كل البلدان المنخرطة في هذه الهيئة الكروية.

وقال مصدر من الفاف لـ”الشروق” إن الجزائر كسبت بها التنظيم الجيد نقاط كثيرة تساعدها في ملف تنظيم كان 2025، علما أن الجزائر منحت كل الضمانات إلى هيئة موتسيبي لتكون كأس أفريقيا 2025، من أحسن النسخات مثلما كانت الحال عليه أثناء كأس إفريقيا للاعبين المحليين الجارية بالجزائر… ومن المنتظر أن يعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للكاف سواء قبل أم مباشرة بعد نهاية الشان، لتقييمها وتحضير اجتماع المكتب التنفيذي المقرر برواندا شهر مارس القادم.

وحضر رئيس الكاف وطاقمه بملعب ميلود هدفي بوهران آخر مباراتين من المجموعتين الرابعة والخامسة على التوالي، بين موريتانيا ومالي (1-0) والنيجر والكاميرون (1-0).

برنامج لقاءات “الشان”:

لقاءات الدور ربع النهائي:

الجمعة 27 جانفي:

المباراة الأولى: ملعب نيلسون مانديلا (براقي): الجزائر – كوت ديفوار (سا 17.00)

المباراة الثانية: ملعب 19 ماي بعنابة: السنغال – موريتانيا (سا 20.00)

السبت 28 جانفي:

المباراة الثالثة: ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة): مدغشقر – موزمبيق (سا 17.00)

المباراة الرابعة: ملعب ميلود هدفي (وهران): النيجر – غانا (سا 20.00)

الدور نصف النهائي:

الثلاثاء 31 جانفي:

ملعب ميلود هدفي (وهران): الفائز من لقاء الجزائر- كوت ديفوار مع الفائز من لقاء النيجر غانا (سا 17.00)

ملعب نيلسون مانديلا (براقي): الفائز من لقاء مدغشقر – موزمبيق مع الفائز من لقاء السنغال – موريتانيا (سا 20.00)

اللقاء من أجل المركز الثالث:

الجمعة 3 فيفري:

ملعب 19 ماي 1956 (عنابة): (00ر20)

اللقاء النهائي:

السبت 4 فيفري:

ملعب “نيلسون مانديلا” (براقي): (00ر20).

أصداء من “الشان”..

سجل المنتخب الكونغولي، المتوج مرتين بلقب “الشان” 2009-2016 ومنشط ربع نهائي في مشاركته سنوات، 2011،2014 و2020، أسوأ نتيجة له خلال مشاركته في منافسات الطبعة الـ7 لبطولة إفريقيا للمحليين-2022، التي تجري حاليا بالجزائر، حيث غادر الدورة في دور المجموعات، بحصيلة هزيلة، خسارة أمام السنغال (0-3)، وتعادلين سلبيين أمام، تواليا، كوت ديفوار وأوغندا (0-0) لينهي مشواره في الشان، متذيلا للمجموعة الثانية.

– تعتبر بطولة إفريقيا للمحليين، واجهة للاعبين الأفارقة، الناشطين في القارة السمراء، لنيل اهتمام وجدب مناجرة الأندية الأجنبية، تحسبا لخوض مشوار احترافي. لاعبان من مالي وأنغولا وجدا ضالتهما، حتى قبل نهاية “الشان” التي تجري بالجزائر. حيث تعاقد اللاعب المالي ممادو دومبيا مع فريق يونغ افريكانز التنزاني، فيما التحق قائد الفريق الأنغولي هرينلسون دو كارمو، بالتشكيلة الليبية أهلي طرابلس.

تنظم الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم، صبيحة اليوم الخميس أبوابا مفتوحة، مع الحكام، الحكام المساعدين ومساعدي حكام الفيديو بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. وبهذه المناسبة سيكون بوسع ممثلي الإعلام المعتمدين بحضور الحدث، التقاط صور وتصوير حصص تدريب رسميي المقابلة خلال مرحلة الإقصاء المباشر من المنافسة. وفي برنامج الأبواب المفتوحة، إجراء حوارات مع رئيس لجنة التحكيم في الكاف، دزير نموندياز دو، مكوني الكاف وحكام مختارين.

– شرع المنتخب السنغالي يوم الثلاثاء في التحضير للقاء ربع النهائي لشان- 2022، ضد موريتانيا متصدر المجموعة الرابعة، بإجراء الحصة التدريبية الأولى على أرضية ملحق ملعب 19 ماي 1956 بعنابة. وسمح لوسائل الإعلام المعتمدة بمتابعة ربع ساعة الأول من التدريبات. وسيستفيد أبناء المدرب باب تياو خلال مباراة الدور ربع النهائي، من مساندة النجم السنغالي السابق، حاجي ضيوف. كما سيحضر الدولي السنغالي السابق ونائب بطل إفريقيا – 2002، المدعو من طرف لجنة التنظيم المحلية، أيضا مباراة ربع نهائي التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الإيفواري، المقررة غدا الجمعة بملعب براقي بالجزائر العاصمة على الساعة الخامسة مساء.

– قام أعضاء لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا “كان 2023″، المقررة بكوت ديفوار، يوم الاثنين بزيارة مركز الاعتمادات لتغطية الشان- 2022، الواقع بملحقة دائرة براقي، في إطار زيارتهم إلى الجزائر، الحاضنة لبطولة إفريقيا للمحليين- 2022. كما قاموا بزيارة ملعب نيلسون مانديلا وأعجبوا كثيرا بالمنشآت التي تتوفر عليها الجزائر.