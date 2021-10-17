شاهد.. أول صلاة في الحرم المكي بدون تباعد
أقيمت، فجر الأحد، بالحرمين، المدني والمكي، أول صلاة دون تباعد بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته رئاسة شؤون الحرمين، جموع المصلين متقاربين بعد إزالة ملصقات التباعد، والسماح بآداء الصلوات كما في السابق قبل أن تقيدها الجائحة بشروط.
استوا.. اعتدلوا..
أقيموا صفوفكم وتراصوا.. سدوا الخلل#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/JFNNMUhViM
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021
في ذات السياق نشرت الرئاسة صورا لطلائع المعتمرين وهم يتوافدون إلى المسجد الحرام بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.
#يحدث_الآن | طلائع المعتمرين يتوافدون إلى #المسجد_الحرام بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، ملتزمين بالكمامات الطبية وسط منظومة متكاملة من الخدمات.#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/J0PACWo6YO
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 16, 2021
كما نشرت، السبت مجموعة من الصور الخاصة بإزالة الملصقات من داخل الحرم المكي، وأيضا مقطع فيديو.
تقرير مرئي | رفعًا للطاقة الاستيعابية إزالة الحواجز وملصقات التباعد. #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/jek5eHmRt4
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 16, 2021
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وكلهم أمل أن تعود الأجواء كما كانت في السابق، وأن يسمح باستخدام الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام بشكل كامل.