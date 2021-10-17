شاهد.. أول صلاة في الحرم المكي بدون تباعد

أقيمت، فجر الأحد، بالحرمين، المدني والمكي، أول صلاة دون تباعد بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المُستجدّ.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته رئاسة شؤون الحرمين، جموع المصلين متقاربين بعد إزالة ملصقات التباعد، والسماح بآداء الصلوات كما في السابق قبل أن تقيدها الجائحة بشروط.

في ذات السياق نشرت الرئاسة صورا لطلائع المعتمرين وهم يتوافدون إلى المسجد الحرام بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.

كما نشرت، السبت مجموعة من الصور الخاصة بإزالة الملصقات من داخل الحرم المكي، وأيضا مقطع فيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وكلهم أمل أن تعود الأجواء كما كانت في السابق، وأن يسمح باستخدام الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام بشكل كامل.