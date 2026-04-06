شايبي يتألق ويقدم تمريرة حاسمة في مواجهة كولن (فيديو)

عمر سلامي
فارس شايبي

تألق الدولي الجزائري، فارس شايبي، وقدم أداءً في المستوى، خلال المرحلة الثانية من المباراة التي جمعت ناديه إينتراخت فرانكفورت ونادي كولن.

وانتهت المباراة التي تدخل في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الألماني بهدفين لمثلهما.

وشارك شايبي بديلًا مع بداية المرحلة الثانية من اللقاء، وتحديدا عند د55.

وكان شايبي وراء أغلب الهجمات الخطيرة لناديه، بفضل تحركاته في الخط الأمامي، كما قدم تمريرة حاسمة، بعد توغل رائع في منطقة العمليات.

ويحتل نادي إينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 39 نقطة، متأخر عن صاحب المركز السادس باير ليفركوزن بعشر نقاط كاملة.

