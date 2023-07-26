شباب بلوزداد من أجل تشريف الكرة الجزائرية

البطولة العربية للأندية البطلة تنطلق الأربعاء بالسعودية

يدخل شباب بلوزداد، الجمعة، غمار البطولة العربية للأندية البطلة “كأس الملك سلمان”، في نسختها الجديدة، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 12 أوت، بكثير من التفاؤل وبرغبة كبيرة في تقديم بطولة كبيرة وتشريف كرة القدم الجزائرية.

ويراهن شباب بلوزداد على تحقيق بداية مثالية في مواجهته الأولى بالبطولة التي ستجمعه، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ظهيرة غد الجمعة بملعب مدينة الأمير سلطان بمدينة “أبها”، وهذا رغم التغييرات الكثيرة التي عرفها الفريق مع نهاية الموسم، برحيل عدد كبير من اللاعبين واستقدام مدرب جديد.

شباب بلوزداد ـ الرجاء البيضاوي المغربي الجمعة

ويلعب البطل الجزائري لأربع مرات متتالية ضمن مجموعة متوازنة تضم كل من الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي والرجاء البيضاوي المغربي.

ويشكل تعيين سفين فاندنبروك، على رأس الجهاز الفني قبل موعد البطولة العربية، تحديا كبيرا لإدارة شباب بلوزداد التي راهنت على خبرة الفني البلجيكي لتطوير أداء التشكيلة، وإنجاح مشروع الفريق.

ورغم حداثة عهد المدرب البلجيكي على رأس الجهاز الفني، غير أن “السياربي” قد يظهر بوجه مغاير، لاسيما أن الحديث الأهم داخل أسوار النادي يتمحور حول تحقيق مشاركة تاريخية، والوصول إلى أدوار متقدمة.

ويعتبر مشكل الاستقرار على مستوى التعداد، سلاحا ذا حدين، بما أن العناصر المستقدمة خلال فترة التحويلات الحالية، ستكون في رواق مفتوح، لتقديم أوراق اعتمادها مبكرا للمدرب البلجيكي، وضمان مكانة في التشكيل قبل انطلاق الموسم.

من جهته، سيكون المدرب الجديد مطالب بإيجاد أفضل توليفة ممكنة، في مواجهته الأولى أمام الوداد الرياضي المغربي، وهذا في ظل التغييرات الجذرية التي عرفتها التشكيلة الأساسية.

وكان الفريق فقد عدد كبير من الركائز واللاعبين الأساسيين، في صورة زكرياء دراوي، وسفيان بوشار، وحسام مريزيق، وأنايو إيوالا، الذين قرروا تغيير الأجواء وخوض تجارب جديدة.

شباب بلوزداد يلعب بالبذلة الحمراء

وكشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية، الأربعاء، عقب نهاية الاجتماع التقني للجنة المنظمة للبطولة العربية، اختيارها البذلة الحمراء لخوض مباريات الفريق الثلاثة من دور المجموعات.

هذا ويتضمن برنامج شباب بلوزداد في دور المجموعات مواجهة الرجاء المغربي في الجولة الأولى بملعب مدينة الأمير سلطان بأبها، فيما يواجه في الجولة الثانية، نادي الوحدة الإماراتي في ذات الملعب، بتاريخ 31 جويلية الحالي، ثم يلتقي في المباراة الثالثة أمام الكويت الكويتي.

وفي حال تأهل شباب بلوزداد لربع نهائي ونصف نهائي المنافسة، فمن المنتظر أن يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بأبها، أو ملعب الملك فهد بالطائف مواجهتي الفريق الجزائري.

يذكر أن منافسات البطولة التي تجري في 3 مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة ، تنطلق عشية اليوم الخميس بمشاركة 16 فريقاً، موزعة على أربع مجموعات، يتأهل فريقين عن كل مجموعة مباشرةً إلى الدور الثاني.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية هي: النصر والهلال والشباب والاتحاد (السعودية)، الوداد والرجاء (المغرب)، الترجي والاتحاد المنستيري والصفاقسي (تونس)، الزمالك (مصر)، والسد (قطر) والوحدة (الإمارات)، شباب بلوزداد (الجزائر)، الشرطة (العراق)، أهلي طرابلس (ليبيا)، الكويت الكويتي.