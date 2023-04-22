شباب بلوزداد ودّع “افتراضيا” رابطة الأبطال

يكون فريق شباب بلوزداد سهرة السبت قد ودّع مسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لِكرة القدم.

وخسر الشباب بِنتيجة ثقيلة (1-4) أمام الضّيف نادي صنداونز الجنوب إفريقي، لِحساب ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة بيتر واويرو من كينيا. في أوّل مواجهة رسمية على مستوى الأندية بِهذه المنشأة الرياضية العالمية.

وسجّل الهدف الوحيد لِأبناء “العقيبة” المدافع ميلود ربيعي، في الوقت بدل الضّائع (45+3).

واهتزّت شباك الحارس ألكسيس قندوز حامي عرين شباب بلوزداد بِرُباعية جنوب إفريقية، في الدقائق الـ 6 والـ 20 والـ 51 والـ 90+2.

وتُجرى مباراة العودة بِجنوب إفريقيا بعد ظهيرة الـ 29 من أفريل الحالي، تحت إدارة حكم الساحة عبد العزيز محمد بوح من موريتانيا.

وينتظر المدرب نبيل الكوكي حدوث “معجزة” لِتأهّل فريقه شباب بلوزداد، استنادا إلى نتيجة لقاء الذهاب داخل القواعد. إن لم يكن قد اعترف بِنهاية المغامرة.