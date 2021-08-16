شباب بلوزداد يُلامس لقب البطولة

لم يعد يفصل الرّائد شباب بلوزداد سهرة الإثنين، سوى القليل للاحتفاظ بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

تجلّى ذلك في أعقاب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الوطنية، التي لُعبت منها 6 مقابلات فقط. وقبل مشهدَين عن إسدال الستار.

وحصد شباب بلوزداد غلّة مقابلته الجوارية أمام مولودية الجزائر، وعمّق الفارق بِثماني خطوات عن الوصيف وفاق سطيف، الذي تنقصه مباراة متأخّرة.

وفي أسفل جدول الترتيب، يبقى الصّراع على أشدّه، حيث مازالت 7 أندية معنية بِالنزول إلى القسم الثاني، ومُرافَقة شبيبة سكيكدة وأهلي البرج (ما بين المركزَين الـ 12 والـ 18 في جدول الترتيب المنشور أدناه).

وتُلعب المواجهات الأربع المتبقية عن هذه الجولة مساء الأربعاء المقبل، وهي: وفاق سطيف مع المضيف نادي شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة خارج القواعد مع وداد تلمسان، وأولمبي المدية بعيدا عن الدّيار مع اتحاد سيدي بلعباس، ونجم مقرة أمام المضيف فريق شبيبة سكيكدة.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.بلوزداد 2 – م.الجزائر 0

ج.الشلف 1 – ا.العاصمة 0

أ.البرج 0 – م.وهران 2

س.غليزان 2 – ش.قسنطينة 1

ن.البارادو 2 – ن.حسين داي 3

ا.بسكرة 1 – أ.عين مليلة 0

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 73ن

2- و.سطيف 65ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 63ن (ناقص مقابلة)

4- ا.العاصمة 62ن (ناقص مقابلة)

5- م.وهران 60ن

6- ش.القبائل 56ن (ناقص مقابلتَين)

7- م.الجزائر 56ن

8- ش.قسنطينة 51ن

9- ن.البارادو 50ن

10- أ.المدية 49ن (ناقص مقابلة)

11- س.غليزان 46ن

12- ن.حسين داي 43ن

13- ن.مقرة 43ن (ناقص مقابلة)

14- ا.بسكرة 43ن

15- ج.الشلف 42ن

16- أ.عين مليلة 41ن

17- و.تلمسان 39ن (ناقص مقابلة)

18- ا.سيدي بلعباس 34ن (ناقص مقابلة)

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلتَين)