شبح العنصرية يُجبر مدرب نانت على ردّ الاعتبار للاعبه حجام

يعود اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام إلى المنافسات الرّسمية مع فريقه نانت الفرنسي.

وكان مدرب فريق نانت أنطوان كومبواري قد أبعد مُؤخّرا المدافع حجام، بِسبب إصرار الدولي الجزائري على صوم شهر رمضان الفضيل.

وأعلن المدرب كومبواري، السبت، عن قائمة لاعبيه الذين سيُشاركون في مواجهة نادي أوكسير، وقد ضمّت اسم حجام.

وتُجرى المباراة بِملعب نادي أوكسير بعد ظهيرة هذا الأحد، لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة الفرنسية.

وضمّت قائمة لاعبي فريق نانت أيضا المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور.

واتّخذ كومبواري قرار رفع العقوبة عن لاعبه حجام، في وقت يمرّ فيه زميله التقني كريستوف غالتيي مدرب نادي باريس سان جيرمان بِوضعية حرجة، بعد اتّهامه بِمعاداته للاعبين المسلمين والسّود.

ويكون أنطوان كومبواري قد تفادى “الرّجم”، وهو الذي كان يُصرّ على أن يبقى اللاعب الصّائم في بيته. كما يحلو له ترديده أمام الصّحافة الفرنسية كلّما تعلّق الأمر بِشهر رمضان المُعظّم.