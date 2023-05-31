شبكة تقييم موحدة وجدول تشخيصي لانتقاء تلاميذ الفنون

ضبط القائمة النهائية للمعنيين قبل 10 جويلية

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين، بالشروع في اتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة بعملية انتقاء التلاميذ الموهوبين في المجال الفني، للالتحاق بشعبة الفنون باختياراتها الأربعة، بغية الارتقاء بالمواهب الفنية وتعزيز الإنتاج الفكري، على أن تجري عملية الانتقاء في الفترة بين 20 و26 جوان الجاري، بناء على “شبكة تقييم” موحدة وجداول تشخيصية تحدد الجانب الأدائي لهم في مجالات إبداعاتهم.

وأوضحت الوزارة من خلال المديرية العامة للتعليم، في منشور صدر تحت رقم 147 مؤرخ في 23 ماي الفارط، بأن مديري التربية للولايات مطالبون وجوبا بتنفيذ مجموعة من الأعمال والإجراءات التنظيمية على أرض الواقع، لضمان إنجاح عملية انتقاء التلاميذ الموهوبين في المجال الفني، ويتعلق الأمر أولا بالشروع في إعلام التلاميذ الذين صرحوا برغبتهم في التوجه نحو شعبة الفنون خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 ماي، بأنهم مرشحون للمشاركة في عملية الانتقاء في حال قبولهم في مستوى السنة الثانية ثانوي.

ويتم تسجيل التلاميذ بالثانوية التي يتم تعيينها على مستوى إحدى الولايات الثلاث وهي الجزائر العاصمة بالنسبة لتلاميذ ولايات الوسط والجنوب الكبير، وقسنطينة بالنسبة لتلاميذ ولايات الشرق وسيدي بلعباس بالنسبة لتلاميذ ولايات الغرب، وذلك في حالة تم قبولهم للتوجه نحو هذه الشعبة.

وسيكون مديرو التربية ملزمين أيضا بالقيام بضبط القائمة الاسمية لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في الجذعين المشتركين آداب وعلوم وتكنولوجيا، الراغبين في شعبة فنون والمقبولين في السنة الثانية ثانوي، كما أن المؤهلين لاجتياز الاختبارات الاستدراكية يجب أن تكون معدلاتهم السنوية تتراوح ما بين 9 و9.99 من 20، ويجب إرسال هذه القائمة عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه 7 جوان 2023.

كما سيتكفل مديرو التربية بمهمة استدعاء التلاميذ المرشحين للمشاركة في عملية الانتقاء بكل الوسائل المتاحة في أجل أقصاه 8 جوان، إلى جانب الحرص على تعيين ثانوية لإجراء عملية الانتقاء، لتسهيل عملية تنقل التلاميذ المترشحين إليها، مع ضرورة توفير حجرة دراسة واسعة لتمكين أعضاء لجنة الانتقاء من إجراء عملية تقييم أعمال التلاميذ في أريحية.

وبناء على ما ورد في المنشور الوزاري، سيكون لزاما على مديري التربية القيام بتحيين قوائم التلاميذ المرشحين للقبول في شعبة الفنون، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الاستدراكية، وإرسالها إلى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في آجال أقصاها 20 جوان.

توجيه التلاميذ غير المقبولين في شعبة الفنون قبل 13 جويلية

وأضافت الوزارة الوصية بأنه بناء على النتائج المحصل عليها في عملية الانتقاء، تضبط مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي القائمة النهائية للتلاميذ المقبولين للالتحاق بشعبة الفنون، حسب درجة الاستحقاق ووفق الأماكن البيداغوجية المتوفرة، والتي على أساسها يتم إعلام مدير التربية بقائمة التلاميذ المقبولين في هذه الشعبة بخياراتها الأربعة قبل تاريخ 10 جويلية المقبل.

وموازاة مع ذلك يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوجيه التلاميذ غير المقبولين في هذه الشعبة إلى باقي شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، كل حسب ملمحه في آجال أقصاها 13 جويلية.

ولفتت الوصاية إلى أن عملية تسجيل التلاميذ المقبولين للالتحاق بهذه الشعبة بالثانوية التي يتم تعيينها على المستوى الجهوي عند الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، وعليه فإنه يتعين على مديري الثانويات الأصلية التكفل بتنفيذ مجموعة مهام مثل تحويل الملفات الإلكترونية الخاصة بالتلاميذ المقبولين في شعبة الفنون من ثانوياتهم الأصلية إلى الثانوية المعنية بإحدى الولايات الثلاث في الأرضية الرقمية، إلى جانب تحويل ملفاتهم المدرسية من ثانوياتهم الأصلية إلى الثانوية المستقبلة، وكذا الحرص على دفع المنحة المدرسية الخاصة المقدرة بـ5 آلاف دينار لمستحقيها من تلاميذ شعبة الفنون في الآجال المحددة سلفا.

وبخصوص كيفية انتقاء التلاميذ، أشارت الوزارة إلى أن أعضاء اللجنة يقومون بعملية انتقاء التلاميذ المعنيين، بناء على “شبكة تقييم” تبرز الحد الأدنى من القدرات والاستعدادات الفنية لدى التلميذ المترشح وترتكز على إجراء مقابلة فردية مع كل تلميذ، للتعرف على إسهاماته في نشاطات وتظاهرات فنية على المستوى المحلي والوطني والدولي، إلى جانب تقييم الجانب الأدائي للتلميذ المترشح في المجال الفني الذي يبدع فيه.

كما يقوم أعضاء لجنة الانتقاء بصب علامات التلاميذ المترشحين في “جدول تشخيصي” أعد لهذا الغرض، وإرساله إلى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، مرفقا بشبكات التقييم الخاصة بتلاميذ كل مديرية تربية.