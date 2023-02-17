شبيبة القبائل بِامتياز أمام الوداد البيضاوي

حقّق فريق شبيبة القبائل سهرة الجمعة فوزا ثمينا بِنتيجة هدف لِصفر، على مُنافسه الوداد البيضاوي المغربي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم تونسي.

وسجّل هدف فريق “الكناري” المدافع والقائد بدر الدين سوياد في الدقيقة الـ 87 (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل يُجرى مساء هذا السبت، يتبارى فريق بيترو لواندا الأنغولي خارج القواعد مع نادي فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية.

وقبل ذلك تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- شبيبة القبائل 4ن

2- بيترو لواندا 1ن (ناقص مقابلة)

3- فيتا كلوب 0ن (ناقص مقابلتَين)

4- الوداد البيضاوي 0ن (ناقص مقابلة)

وفي الجولة الثالثة المُبرمجة بِتاريخ الـ 25 من فيفري الحالي، يلعب رجال المدرب ميلود حمدي بعيدا عن الدّيار مع نظرائهم من فيتا كلوب الكونغولي. ويُواجه الوداد البيضاوي المغربي الزّائر بيترو لواندا الأنغولي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.