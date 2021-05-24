شبيبة القبائل تستقبل نادي “القطن” رسميا على ملعب 5 جويلية

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن إدارة النادي، ممثلة في الرئيس شريف ملال، راسلت رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإثنين، بهدف طلب استقبال نادي “القطن” الكاميروني، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على ملعب 5 جويلية الأولمبي في مباراة الإياب المقررة بين الناديين يوم 27 جوان المقبل.

وقالت ذات المصادر إن إدارة الشبيبة تنتظر الثلاثاء الرد الرسمي للهيئة الكروية القارية على طلبها، علما أن الرد سيكون إيجابيا، وسيكون فرصة للشبيبة لتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا بعدما لمس المدرب دونيس لافان قدرة اللاعبين على التألق في الملاعب الكبيرة والمعشوشبة طبيعيا، وهو ما حدث لزملاء حمرون في لقاءات الفريق في المسابقة القارية خارج الديار، حيث فاز الفريق في تونس على الصفاقسي بهدف لصفر، وقبلها أمام نادي “القطن” في “غاروا” في ختام دور المجموعات بهدفين مقابل واحد، وضد نهضة بركان بالتعادل صفر لمثله، إضافة إلى التعادل في العاصمة “لوزاكا” أمام نابسا ستارس بهدفين مقابل هدفين، فضلا عن الفوز المحقق في افتتاح كأس “الكاف” أمام نادي الدرك من النيجر على ملعب الأخير.

وكانت الشبيبة قد تأهلت إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي الأحد على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، أمام النادي الصفاقسي، رغم التعادل بهدف في كل شبكة، علما أن الشبيبة كانت قد فازت على ممثل الكرة التونسية على أرضه بهدف دون رد.

يحدث هذا في الوقت الذي عاب فيه بعض مناصري الفريق، وعبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على أداء النادي في اللقاء الأخير محملين المدرب لافان مسؤولية خياراته، فضلا عن تخوف التقني الفرنسي من رد فعل ممثل الكرة التونسية، كلها أمور جعلت الفريق يلعب بحذر ويتلقى هدفا في نهاية أطوار اللقاء.

وفي سياق آخر، قالت ذات المصادر إن فريق شبيبة القبائل سيجري تربصه السنوي هذه المرة في فرنسا، وبالضبط في مركز التحضيرات والألعاب المتواجد جنوب فرنسا في منطقة “كرابس دو شاتوناي”، وذلك بعد الاتفاق المبدئي الذي وقعته جمعية أحباب شبيبة القبائل في فرنسا، الذي سيتم التوقيع عليه في القريب العاجل، علما أن أحد الأعضاء الفاعلين في المركز ينحدر من ولاية تيزي وزو، وهو الذي عرض على الجمعية استضافة شبيبة القبائل في الصائفة المقبلة للتحضير في المركز التي يضم عدة مرافق خاصة بالتدريبات والاسترجاع.