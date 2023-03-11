شبيبة القبائل تُنعش فرص التأهّل الإفريقي

لاعبو شبيبة القبائل يحتفلون بِهدف مُسجّل ضد نادي فيتا كلوب.

أنعش فريق شبيبة القبائل سهرة السبت فرصه، في بلوغ محطّة الدور ربع النهائي من عمر من مافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز فريق شبيبة القبائل بِنتيجة هدفَين لِهدف على الزّائر نادي فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية، لِحساب الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة طاقم تحكيم من موريتانيا.

واهتزّت شباك حارس المرمى عبد الرحمان مجادل حامي عرين شبيبة القبائل بِهدف كونغولي، في الدقيقة الـ 55.

وعاد فريق “الكناري” من بعيد بعدما كان مُتخلّفا في النتيجة، وسجّل هدفَين بِواسطة المدافع موسى بن زايد في الدقيقة الـ 63، والمهاجم ماسينيسا نايت سالم في الدقيقة الـ 86 (أمضى توقيعه بعد 10 دقائق فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا).

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته لُعب بعد ظهيرة السبت، خسر فريق بيترو لواندا الأنغولي بِميدانه (0-2) أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وتشكّلت لائحة ترتيب هذه المجموعة وفقا لِما يلي:

1- الوداد البيضاوي 9ن

2- شبيبة القبائل 7ن

3- بيترو لواندا 4ن

4- فيتا كلوب 3ن

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، يلعب رجال المدرب ميلود حمدي بِالجزائر أمام نظرائهم من بيترو لواندا الأنغولي. ويتبارى نادي فيتا كلوب مع الوداد المغربي بِالكونغو برازافيل، لِكون ملاعب الكونغو الديموقراطية غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.