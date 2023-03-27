شرطة العاصمة: الإطاحة بشبكة لسرقة السيارات واسترجاع 20 مركبة  

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها واسترجاع 20 سيارة سياحية.

وأفادت مصالح أمن الجزائر العاصمة أن فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي تمكنت من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، استغلال النفوذ التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية إساءة استغلال الوظيفة عرقلة مهام الضبطية القضائية أثناء تنفيذ سند قضائي مع رفض الامتثال وضع مركبة للسير بلوحة ترقيم مغايرة.

وأضافت مصالح الأمن أن قضية الحال،تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، والتي جاءت بعد ترسيم شكوى من طرف أحد المواطنين، تبين أن سيارته التي اشتراها بطريقة قانونية، محل سرقة وخيانة أمانة تابعة لإحدى الشركات.

وتابعت أنه مواصلة للتحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي أفضت العملية إلى توقيف أربعة 04 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 38 و56 سنة، تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها الإدارية، ليتم تنفيذ أذون بالتفتيش وتمديد الاختصاص أين تمكنت الفرقة من ضبط واسترجاع : 20 مركبة سياحية، 10 أختام مقلدة ورخصة سياقة مزورة، 5 هواتف نقالة و ملفات إدارية مزورة خاصة بالمركبات.