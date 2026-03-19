شرطة المسيلة تضبط قرابة مليون كبسولة من المؤثرات العقلية

نجحت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لأمن ولاية المسيلة، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية، مع ضبط 924.000 كبسولة من نوع بريغابالين وتوقيف ثلاثة من عناصرها.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري اليوم الخميس، 19 مارس، عن شرطة المسيلة، تم تنفيذ العملية بعد رصد نشاط الشبكة، التي كانت تخطط لنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إنطلاقا من إحدى الولايات الجنوبية للوطن نحو الولايات الوسطى، لتفضي التحريات الميدانية لعناصر الفرقة، إلى تحديد مسار ومواصفات الشاحنة وتوقيفها، التي بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، تم العثور على الشحنة داخل صهريج ذات الشاحنة المخصص لنقل الوقود.

ومواصلة للتحريات تم تحديد هوية باقي أعضاء الشبكة وتوقيفهم مع ضبط مركبتين كانتا تستعملان في النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 756.000 دينار من العائدات غير المشروعة.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

