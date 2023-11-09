شرطة تيزي وزو تطيح بعصابة ابتزاز رجال الأعمال (فيديو)

كانت تستخدم 3 نساء لاستدراج الضحايا

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن ولاية تيزي وزو نهاية الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص، كانت تختصّ بالابتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما ذكره بيان لمصالح الأمن، فقد كانت هذه الشبكة تستغل 3 نساء، تتراوح أعمارهن بين 21 و31 سنة، لاستدراج الضحايا من رجال الأعمال، وتصويرهم في وضعيات مخلة بالحياء.

وكان أفراد العصابة يقومون بابتزاز الضحايا للحصول على مبالغ مالية بين 400 مليون و1 مليار سنتيم، مقابل عدم نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تقديم المتهمين يوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان في تيزي وزو، بتهم: