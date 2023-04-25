شرفة: عنابة ستكون قطبا “بامتياز” في مجال النقل الجوي بشرق الجزائر

وقف اليوم، الثلاثاء 25 أفريل، وزير النقل يوسف شرفة خلال الزيارة التي قادته لولاية عنابة رفقة والي الولاية جمال الدين بريمي، على مشاريع قطاعه في الولاية حسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها في فايسبوك.

الزيارة كانت على ثلاث محطات، حيث وقف أولا على مشروع موقف الطائرات على مستوى مطار الولاية، وربط الموقف القديم بالجديد.

وهناك “أكد السيد الوزير على ضرورة إستكمال كل الورشات المفتوحة للتمكن من فتح رحلات جوية دولية انطلاقا من مطار عنابة. و العمل على جعل ولاية عنابة قطب شرقي بامتياز في مجال النقل الجوي نقل المسافرين”.

الزيارة قادت الوزير والوفد المرافق له لمحطتين أخريين. ميناء عنابة أين عاين أشغال المحطة البحرية المتوقع استلامها نهاية جوان حيث بلغت نسبة تقدمها 99.50 بالمئة.

كما ألح الوزير على ضرورة استكمال دفتر الشروط الخاص بالمركز التجاري المقام على مستوى المحطة والانطلاق في الإجراءات الإدارية، وعرضها على مستوى اللجنة التقنية المحلية.

كي يقف بعد ذلك في محطته الثالثة على مشروع إعادة تأهيل المصعد الهوائي لولاية عنابة والرابط بين بلديتي عنابة وسرايدي المتوقف عن الخدمة. أين شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة أشغال إعادة التأهيل.

واختتم وزير النقل زيارته بالوقوف على مشروع انجاز ازدواجية و تحديث خط السكة الحديدية رمضان جمال – عنابة في شطره واد زياد – عنابة، والممتد على مسافة 13.5 كلم.