شرقي وقبال يعودان إلى قائمة “باريس أف سي”

عاد الدوليان الجزائريان سمير شرقي وإيلان قبال، إلى قائمة ناديهما باريس أف سي، بمناسبة مواجهة نادي لوريان.

وسجل المدافع شرقي عودته إلى قائمة ناديه، بعد فترة غياب امتدت لثلاثة أشهر ونصف، بسبب الإصابة.

ويعود آخر ظهور لشرقي مع ناديه، إلى 23 نوفمبر الماضي، في لقاء ليل، لحساب الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي، حيث تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الميدان في د 60.

وشارك شرقي مع “الخضر” أمام بوركينافاسو، في الجولة الثانية، إلا أنه غادر أرضية الميدان بسبب تجدد الإصابة على مستوى الركبة.

من جهة أخرى، سجل الدولي الجزائري إيلان قبل عودته إلى قائمة “باريس أف سي”، بعدما غاب عن الثلاث مباريات الأخيرة لناديه، بسبب الإصابة.

للإشارة فإن الثنائي سمير شرقي وإيلان قبال، غابا عن التربص الأخير للمنتخب الوطني، الذي أقيم بمدينة تورينو الإيطالية.