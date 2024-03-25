شرقي يتودّد للجمهور الجزائري وأنصار المولودية

أثار اللاعبُ الجزائريُّ المُغترب ريان شرقي متوسّط ميدان نادي ليون الفرنسي، الإثنين، الجدلَ.

وأبدى شرقي إعجابه بِهدف صانع الألعاب يوسف بلايلي، الذي وقّعه لِمصلحة نادي مولودية الجزائر في مرمى فريق شبيبة الساورة (الفيديو). وذلك في ردّ له على منشور لِبلايلي عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ولُعبت هذه المباراة لِحساب منافسة البطولة الوطنية، بعد ظهيرة الإثنين.

وعقّب بلايلي بِنشر أيقونات، ترمز إلى قوّة المنتخب الوطني، ونيله الكأس الإفريقية.

ويكون ريان شرقي قد سعى لِكسب ودّ الجمهور الجزائري، خاصّة وأنه يتماطل في الالتحاق بِكتيبة “مُحاربي الصّحراء”. حتّى أنه شارك مع منتخب فرنسا آمال الجمعة الماضية، في مباراة ودّية أمام فريق كوت ديفوار لِفئة أقلّ من 23 سنة.

كما يتفادى ريان شرقي من خلال هذا التصرّف، ما فعله زميله ومواطنه متوسّط الميدان ياسين عدلي، الذي يُريد أن يُقنع الجمهور الجزائري بِأن تفضيله لـ “الديكة”، مُجرّد قرار رياضي محض.

ويعلم ريان شرقي أن نادي “العميد” يملك قاعدة جماهيرية عريضة، وأن إرضاءهم من إرضاء أنصار المنتخب الوطني الجزائري. وسيكون كلّ ذلك بِمثابة “تكفير لِذنب” ارتداء قميص منتخب فرنسا لِصنف الآمال.