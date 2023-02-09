شركة اتصالات ألمانية: كلّ المكالمات نحو تركيا وسوريا “بالمجّان”

أعلنت شركة الاتصالات الألمانية “تليفونيكا” يوم الخميس، أن المكالمات التي يجريها زبائنها إلى تركيا وسوريا ستكون بالمجان إلى غاية تاريخ 17 فيفري الجاري.

وقالت الشركة في بيان، إن مبادرتها تهدف إلى “مساعدة الزبائن على التواصل مع أقاربهم في المناطق المنكوبة جراء الزلزال. إلى جانب دعم جهود فرق الإنقاذ”.

ولن تحصّل “تيليفونيكا” أي مقابل من الرسائل والمكالمات التي ستجرى إلى تركيا وسوريا. وذلك عبر مختلف علاماتها التجارية.

وأودى زلزال عنيف ضرب كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر الإثنين، بشدّة 7.8 درجات على سلّم ريجتر، بحياة ما يزيد عن 19 ألف شخصا في سوريا وتركيا.