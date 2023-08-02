شركة جزائرية ضمن قائمة “فوربس” لأقوى 100 شركة عائلية عربية

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023 حيث ضمت شركة “سفيتال” الجزائرية المملوكة لرجل الأعمال اسعد ربراب.

وحلت شركة “سفيتال” في المرتبة الخامسة والعشرين في ترتيب أقوى الشركات وجاءت في مقدمتها شركة مجموعة منصور المصرية وتلتها مجموعة الفطيم الإماراتية.

وقالت مجلة فوربس: “تعد مجموعة سيفيتال أكبر شركة خاصة في الجزائر، وتتضمن أنشطتها العديد من القطاعات، كالصناعات الغذائية والتوزيع والأجهزة المنزلية، والحديد والصلب والسيارات ووسائل الإعلام، وغيرها.”

وأضافت “أسس الملياردير يسعد ربراب المجموعة، وبلغ صافي ثروته مع العائلة 4.6 مليار دولار في جويلية 2023، وتولى ابنه إدارة المجموعة في جوان 2022.”

وتتصدر السعودية القائمة بـ 33 شركة، وتضم القائمة 11 مليارديرًا بإجمالي ثروة يبلغ 27.7 مليار دولار.

قائمة “أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023” تسلط الضوء على إنجازات قادة الأعمال من أفراد العائلات التي تمكنت من الاستمرار عبر الأجيال. تتصدر #السعودية القائمة بـ 33 شركة، وتضم القائمة 11 مليارديرًا بإجمالي ثروة يبلغ 27.7 مليار دولار.#فوربسhttps://t.co/erCGWJBEnQ — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) August 1, 2023

وقيّم فريق الأبحاث في فوربس الشرق الأوسط كل شركة عائلية، وفقًا لمجموعة من المعايير شملت: حجم الأصول، والشركات التابعة، وأداء الأعمال التجارية خلال العام الماضي، والتاريخ والإرث الذي تمثله الشركة، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة من حيث القطاعات والتوسع الجغرافي.