شركة صينية تفوز بصفقة بحرية في الجزائر

ستزود مجمع مدار العمومي بسفينتين لنقل المواد الصلبة

فازت الشركة الصينية لتكنولوجيا البترول والتنمية “CPTDC” بصفقة لتزويد المجمع العمومي الجزائري “مدار” عبر شركته الفرعية المتخصصة في الأنشطة البحرية “مدار ماريتيم كومباني ش.ذ.أ”، بسفينتين اثنتين، في خطوة تأتي في إطار مساعي السلطات العليا للبلاد لتعزيز الأسطول الوطني للشحن البحري وكسر سطوة الشركات الأجنبية.

وجاء الكشف عن هذه الصفقة من إشعار بالإسناد المؤقت للصفقة، صدر عن المجمع العمومي الجزائري في 16 أفريل 2025 اطلعت عليه “الشروق”، مشيرا إلى أن الصفقة تتعلق باقتناء سفينتين اثنتين ناقلتين للمواد الصلبة جديدتين و/ أو قيد الخدمة،.

ولفت الإشعار على أن الشركة الصينية لتكنولوجيا البترول والتنمية “CPTDC”، حازت على أحسن عرض مالي وتقني سواء للحصة الأولى أو الثانية، مشيرا على أن السفينة الأولى تحمل اسم DJHC6115k k ، في حين تحمل الثانية تسمية YZCB-63500-1.

ولفت إشعار المنح المؤقت إلى أن أي متعهد شارك في المناقصة ولديه اعتراض على هذا الاختيار، تقديم طعن لدى لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ أول صدور لهذا الإشعار.

كما نوه مجمع “مدار” العمومي إلى أن الممونين الذين لم يتم اختيارهم يمكنهم الاطلاع على نتائج التقييم عبر لجنة الصفقات النهائية، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة (03) أيام من نشر الإعلان.

وتأسست الشركة الصينية لتكنولوجيا البترول والتنمية (CPTDC) في عام 1987، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) التي تعمل بشكل رئيسي في التجارة العالمية لمعدات الطاقة والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الصناعية والمدنية.

وإضافة لاقتناء السفن، فقد بادر مجمع مدار العمومي عبر فرعه المتخصص في الأنشطة البحرية قبل عدة أسابيع، إلى إطلاق مناقصة دولية لاقتناء ما يقارب 2100 حاوية من مختلف الأحجام، العادية والتي تحتوي على أجهزة تبريد.

وكما هو معلوم، فإن شركة مدار البحرية تم تأسيسها في أوت 2024، وتمتلك رأس مال قدره 4 مليارات دينار جزائري، وهي مختصة في النقل واللوجيستيك البحري، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز الأسطول البحري الوطني وتوسيع قدراته لدعم اقتصاد البلاد سواء في عمليات التصدير أو الاستيراد.

وسبق للخبير في الشحن البحري رشيد حاج هني، أن صرح لـ “الشروق” بأن تعزيز الأسطول الوطني بالسفن والحاويات من شأنه أن يوفر للبلاد مبالغ مالية هامة بالعملة يمكن أن تصل على 20 مليون دولار يوميا.