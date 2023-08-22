شركة “ميتا” تعلن عن جديد منصة “ثريدز”

أعلنت شركة “ميتا” عن إطلاق إصدار الويب لمنصتها الجديدة “ثريدز”، حيث سيكون بإمكان المستخدمين استعمال المنصة عبر متصفحات الأجهزة المكتبية في الأيام المقبلة.

وتقترب “ثريدز” بعد إتاحة نسخة الويب، من منافسة كل الميزات التي توفرها منصة “إكس” (تويتر سابقا)، وهو سبب إطلاقها قبل شهر من الأساس.

وقالت “ميتا” في بيان:”يمكن لمستخدمي ثريدز قريبا تسجيل الدخول والنشر والمشاهدة والتفاعل مع المشاركات الأخرى عبر متصفح جهاز الحاسوب”.

وتابعت:”سنطرح إصدار الويب للمستخدمين في الأيام المقبلة، كما نخطط لإضافة المزيد من الميزات لإصدار الويب في المستقبل”.

وأطلقت “ميتا” التي تملك أيضا منصات فيسبوك وواتساب وإنستاغرام، تطبيق “ثريدز” في أوائل جويلية الماضي، لتحصل على أكثر من 100 مليون مستخدما في أسبوعها الأول.