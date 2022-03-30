“شلمبرجير” تمول مشاريع نسوية مبتكرة في الانتقال الطاقوي

بهدف ترقية قطاع الهندسة لدى النساء في شمال إفريقيا

قررت شركة “شلمبرجير” الاحتفال باليوم العالمي للنساء المهندسات، يوم 23 جوان المقبل، ببرنامج ” NorthAfricaEnergy Tech “Women in engineering” الذي يهدف إلى تسليط الضوء على النساء المهندسات ودعم مشاريعهن.

وبهذه المناسبة أطلقت “شلمبر جير” تحدّييْن للنساء في منطقة شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر وليبيا وتونس، حيث يهدف التحدّي الأول “HerSustainableWay ” إلى تمويل كلّي أو جزئي للمشاريع النسويّة المبتكرة في ميدان الانتقال الطاقوي، بينما يمثل التحدي الثاني”Engineering by Her” دعوة لتقديم مشاريع من الرجال أو النساء على حدّ سواء، قصد تثمين مهنة الهندسة عند النساء، واستكشاف المواهب المستقبلية وتسهيل إدماج النساء في مجال الهندسة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على المدى المتوسط والطويل.

وقالت فوزية مكاوي، مديرة الاتصال بالشركة لمنطقة “شمال إفريقيا”، في ندوة صحفية إن التسجيلات تتم عبر الرابط : https://women-in-engineering.com/ar/ وستكون متاحة انطلاقا من 29 مارس 2022 إلى غاية 15 ماي 2022، مضيفة أنه سيتم اختيار الفائزين في التحدّييْن من طرف لجنة تحكيم مكونة من مختصين في المجال، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال حفل سيقام لهذا الغرض يوم 23 جوان 2022، مع تقديم ثلاث جوائز لكل فائز في التحدّيين.

وتتمثل الجوائز في جائزة “الامتياز”، “جائزة لجنة التحكيم” و”جائزة شلمبر جير”، حيث يخصّص هذا الأخير لموظّفي “شلمبرجير” الذين هم مدعوّون أيضا للمشاركة.

وللتذكير، فقد تم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للنساء في الهندسة في سنة 2014، وقد أطلق هذا اليوم من طرف مجتمع النساء المهندسات، الذي أنشئ في لندن في جوان 1919 من طرف مجموعة من النساء المهندسات.