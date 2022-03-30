-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بلينكن: لا يوجد تغير في موقف الولايات المتحدة بخصوص ملف الصحراء الغربية
منوعات
بهدف ترقية قطاع الهندسة لدى النساء في شمال إفريقيا

“شلمبرجير” تمول مشاريع نسوية مبتكرة في الانتقال الطاقوي

أحمد عليوة
  • 101
  • 0
“شلمبرجير” تمول مشاريع نسوية مبتكرة في الانتقال الطاقوي

قررت شركة “شلمبرجير” الاحتفال باليوم العالمي للنساء المهندسات، يوم 23 جوان المقبل، ببرنامج ” NorthAfricaEnergy Tech “Women in engineering” الذي يهدف إلى تسليط الضوء على النساء المهندسات ودعم مشاريعهن.

وبهذه المناسبة أطلقت “شلمبر جير” تحدّييْن للنساء في منطقة شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر وليبيا وتونس، حيث يهدف التحدّي الأول “HerSustainableWay ” إلى تمويل كلّي أو جزئي للمشاريع النسويّة المبتكرة في ميدان الانتقال الطاقوي، بينما يمثل التحدي الثاني”Engineering by Her” دعوة لتقديم مشاريع من الرجال أو النساء على حدّ سواء، قصد تثمين مهنة الهندسة عند النساء، واستكشاف المواهب المستقبلية وتسهيل إدماج النساء في مجال الهندسة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على المدى المتوسط والطويل.

وقالت فوزية مكاوي، مديرة الاتصال بالشركة لمنطقة “شمال إفريقيا”، في ندوة صحفية إن التسجيلات تتم عبر الرابط :    https://women-in-engineering.com/ar/  وستكون متاحة انطلاقا من 29 مارس 2022 إلى غاية 15 ماي 2022، مضيفة أنه سيتم اختيار الفائزين في التحدّييْن من طرف لجنة تحكيم مكونة من مختصين في المجال، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال حفل سيقام لهذا الغرض يوم 23 جوان 2022، مع تقديم ثلاث جوائز لكل فائز في التحدّيين.

وتتمثل الجوائز في جائزة “الامتياز”، “جائزة لجنة التحكيم” و”جائزة شلمبر جير”، حيث يخصّص هذا الأخير لموظّفي “شلمبرجير” الذين هم مدعوّون أيضا للمشاركة.

وللتذكير، فقد تم الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للنساء في الهندسة في سنة 2014، وقد أطلق هذا اليوم من طرف مجتمع النساء المهندسات، الذي أنشئ في لندن في جوان 1919 من طرف مجموعة من النساء المهندسات.

مقالات ذات صلة
بوتفليقة ونزار وراء عدم نشر الجزء الثاني من مذكرات الشاذلي

بوتفليقة ونزار وراء عدم نشر الجزء الثاني من مذكرات الشاذلي

الجيل القديم أكثر إقبالا والفايسبوك يفرض نفسه على خيارات الشباب

الجيل القديم أكثر إقبالا والفايسبوك يفرض نفسه على خيارات الشباب

اقتراح عبد المالك مرتاض لرئاسة المجلس الأعلى للفنون

اقتراح عبد المالك مرتاض لرئاسة المجلس الأعلى للفنون

الإيطالية باولا كاريدي ترفض نظرة الغرب إلى القضية الفلسطينية

الإيطالية باولا كاريدي ترفض نظرة الغرب إلى القضية الفلسطينية

المحيط معاد للنشر.. والجيل الجديد لا يقرأ بالعربية ولا بالفرنسية

المحيط معاد للنشر.. والجيل الجديد لا يقرأ بالعربية ولا بالفرنسية

علينا تغيير النظرة الدونية للشعر الشعبي والتدوين وسيلتنا في وجه السرقات المتكررة للتراث

علينا تغيير النظرة الدونية للشعر الشعبي والتدوين وسيلتنا في وجه السرقات المتكررة للتراث

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد