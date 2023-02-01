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الجزائر

شهادة الكفاءة المهنية للسائقين.. الدرك الوطني يوضح

الشروق أونلاين
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شهادة الكفاءة المهنية للسائقين.. الدرك الوطني يوضح

نشر الدرك الوطني منشورا توضيحيا حول شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع.

وقال الدرك الوطني، في منشور له على صفحته الرسمية عبر  فيسبوك “طريقي” إنه ب النظر إلى الكم الهائل من الرسائل الواردة إلى الصفحة وكذا المكالمات الهاتفية للإستفسار عن شهادة الكفاءة المهنية في هذا الإطار إرتأينا تقديم منشور توضيحي حول هذا الموضوع.

وجاء في المنشور أنه  طبقا للمادة 02 من القرار  المؤرخ في 11 أفريل 2021 ، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 19 ماي 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع:

1- يلزم السائقون الحائزون على رخصة السياقة لأحد الأصناف (”ج1” و”ج” و ”د” و ”ج2”) بمتابعة تكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وفقا لرزنامة يحددها الوزير المكلف بالنقل.(وفقا للمادة من نفس القرار).

2- سيتم الشروع في تكوين هذه الفئة من السواق بصفة تدريجية في انتظار صدور الرزنامة وتعميم عملية التكوين للسواق، لا يتم معاينة ورفع المخالفات المتعلقة “بعدم تقديم شهادة الكفاءة المهنية”.

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