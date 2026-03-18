صاحب وكالة سياحية بمعسكر يستولي على 18 مليارا عن طريق الاحتيال

عرض على ضحاياه شراكة وهمية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة معسكر الثلاثاء، بإيداع صاحب وكالة سياحية الحبس المؤقت عن جرم النصب والاحتيال الذي راح ضحيته عدد من الأشخاص في القضية التي عالجتها الشرطة القضائية لأمن الولاية غضون الأيام الفارطة.

وبحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بشرطة معسكر، فإنه في أعقاب تقدم عدد المواطنين بشكاوى مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال وسرقة أموالهم عن طريقها أوفقت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، مشتبها فيه في قضايا النصب الموجه للجمهور مع تعدد الضحايا وخيانة الأمانة، وإصدار أو قبول شيك كضمان، والتهديد المتبوع بالابتزاز وتبييض الأموال.

وقد انطلقت التحقيقات في القضية بحر الأسبوع المنصرم، بعدما تلقت المصلحة شكاوي خمسة ضحايا تفيد تعرضهم للنصب من طرف شخص صاحب وكالة سياحية للسفر، استهدفت مبالغ مالية قدرت إجمالا بـ 18 مليارا و320 مليون سنتيم، وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر بالوقائع، وباشرت الضبطية القضائية التحريات في القضية.

وأضاف البيان أنه خلال التحقيق مع المشتبه فيه اعترف من الوهلة الأولى بحيازته للمبلغ المالي الذي تلقاه من الضحايا، حيث أثبتت التحريات عملية النصب على ضحاياه من خلال التأثير عليهم بطرق احتيالية، وإقناعهم بالدخول معه في شراكة بمبالغ مالية مقابل الحصول على فوائد وعائدات ربح ضخمة في إطار توسيع نشاط الوكالة السياحية.

بعد الانتهاء من التحقيقات وتأكيد الجرم المنسوب إلى المشتبه فيه، أنجز ملف إجراء قضائي ضده بموجبه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، حيث أحال الملف على قاضي التحقيق لذات المحكمة، الذي أصدر أمرا بحبسه على ذمة التحقيق.