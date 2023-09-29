صادي يقرر دعم السنغالي سنغور لرئاسة “الكاف”

في خبر حصري لـ"الشروق":

أكدت مصادر مطلّعة ومقربة من الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، لـ”الشروق”، بأن هذا الأخير قرر دعم رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أوغستين سنغور، في حال ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم..

حيث ينتظر أن تجرى انتخابات “الكاف” العام المقبل بعد نهاية العهدة الحالية للجنوب إفريقي باتريس موتسيبي التي بدأت سنة 2021، ومن المتوقع أن يقدم سينغور على إعلان ترشحه لهذا المنصب، خاصة وأنه يعتبر من بين أنجح رؤساء الاتحاديات في القارة السمراء، والدليل تلك النجاحات الكبيرة التي حققتها السنغال على مستوى كل الفئات والأصناف، والتتويجات القارية المتتالية التي جعلت سينغور محل إعجاب وتقدير الجميع في إفريقيا والعالم، ولهذا، يرى صادي، بحسب نفس المصدر، بأن رئيس الاتحاد السنغالي هو الرجل المناسب القادر على إحداث تغيير جذري داخل أروقة “الكاف” وتخليصه من المجموعة التي اختطفته وجعلته رهينة لحساباتها السياسية والشخصية الضيقة.

وتأتي خطوة وليد صادي بعد أيام قليلة فقط عن انسحاب الجزائر من سباق الترشّح لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 و2027، لأنها لم تعد ضمن الأولويات، حيث يرى رئيس “الفاف” الجديد بأن الأولوية الآن هي إعادة تنظيم البيت الداخلي وتطوير كرة القدم الجزائرية، وكذا الفوز بالألقاب والبطولات في أي مكان تقام فيه.

وعلى ما يبدو، فإن أسهم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد صارت في الحضيض بعد مهزلة إسناد مهمة تنظيم “كان” 2025 للمغرب، و”كان” 2027 لثلاثة بلدان وهي أوغندا، تنزانيا وكينيا، وتبين للجميع بأن موتسيبي لم تعد له أي سلطة على “الكاف” في ظل تغول بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وسيطرتهم الكاملة عليه، وهو ما سبّب أضرارا كبيرة لبلدان إفريقية كبيرة وعريقة لم تعد تقبل بالوضع، كما يشير ذلك إلى نشوء تكتل جديد وتحالف قوي ضد المكتب التنفيذي الحالي لـ”الكاف” من أجل وضع حد لهذا الاختطاف الممنهج، والبداية ستكون من خلال إزاحة موتسيبي وجماعته من تسيير أمور وشؤون كرة القدم الإفريقية، ومنح الفرصة لأشخاص أكفاء في صورة سينغور، الذي بدأ يحظى بدعم رؤساء اتحاديات كثيرة داخل القارة السمراء ومن بينها الجزائر.