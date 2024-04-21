صادي يكشف مستجدات قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أن “الفاف” راسلت “الكاف” و”الفيفا” بشأن ملف نادي نهضة بركان المغربي.

وقال رئيس “الفاف” لـ”الشروق نيوز”: “راسلنا الكاف والفيفا بشأن ملف نهضة بركان، وننتظر الرد”.

وأضاف وليد صادي: “ليس هناك أي جديد لحد الساعة بشأن هذا الملف “.

وتابع: “اتحاد الجزائر سيتنقل لملعب 5 جويلية وفق اتفاق الاجتماع التقني”.

وأحضرت إدارة نادي بركان المغربي أقمصة رصعت عليها خريطة تضم الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، التي يعاني شعبها الأعزل جرائم المحتل المغربي، قبل أن تصطدم بِالرفض من قبل إدارة مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

ويواجه اتحاد العاصمة نادي بركان المغربي أمسية الأحد بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.