-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

صادي يكشف مستجدات قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

عمر سلامي
  • 4444
  • 0
صادي يكشف مستجدات قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان
أرشيف
وليد صادي

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أن “الفاف” راسلت “الكاف” و”الفيفا” بشأن ملف نادي نهضة بركان المغربي.

وقال رئيس “الفاف” لـ”الشروق نيوز”: “راسلنا الكاف والفيفا بشأن ملف نهضة بركان، وننتظر الرد”.
وأضاف وليد صادي: “ليس هناك أي جديد لحد الساعة بشأن هذا الملف “.

وتابع: “اتحاد الجزائر سيتنقل لملعب 5 جويلية وفق اتفاق الاجتماع التقني”.

وأحضرت إدارة نادي بركان المغربي أقمصة رصعت عليها خريطة تضم الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، التي يعاني شعبها الأعزل جرائم المحتل المغربي، قبل أن تصطدم بِالرفض من قبل إدارة مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

ويواجه اتحاد العاصمة نادي بركان المغربي أمسية الأحد بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مقالات ذات صلة
الهدف الثّامن لـ “عبدلي”

الهدف الثّامن لـ “عبدلي”

حصاد الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية

حصاد الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية

إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا

إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا

بالفيديو.. أنصار اتحاد العاصمة يصنعون أجواء رائعة عشية مواجهة نهضة بركان المغربي

بالفيديو.. أنصار اتحاد العاصمة يصنعون أجواء رائعة عشية مواجهة نهضة بركان المغربي

بِالفيديو: آخر هدف لـ “غويري”

بِالفيديو: آخر هدف لـ “غويري”

قرار بِخصوص مباراة “المولودية- السّنافر”

قرار بِخصوص مباراة “المولودية- السّنافر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد