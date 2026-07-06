صالون الكتاب: فتح باب الترشّح لجائزة “كتابي الأول”

أعلنت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 2026) يوم الإثنين، عن فتح باب الترشّح للطبعة الثالثة من جائزة “كتابي الأول”. الموجّهة للكتاب الشباب.

وتستمرّ آجال تسليم المشاركات في المسابقة من 6 جويلية الجاري إلى 5 أوت المقبل. وتعنى الجائزة بالإصدارات الروائية الأولى للكتّاب الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.

وتخصص الجائزة للأعمال الروائية الصادرة خلال عام 2026، والمكتوبة باللغة العربية أو الأمازيغية. أو بإحدى اللغتين الأجنبيتين الإنجليزية أو الفرنسية فقط. .

وتسعى الجائزة إلى “تثمين الإبداع الروائي لدى الكتاب الشباب. من خلال مكافأة الأعمال الروائية المتميزة التي تتّسم بالجدة والأصالة والابتكار”.

“كما تحتفي بالهوية الوطنية، من خلال استثمار ثراء الموروث الثقافي الجزائري وتعدده. مع الانفتاح على الآفاق الإنسانية والجمالية الرحبة، التي تشكل جوهر الأدب العالمي”، يقول البيان.

ويُسمح لجميع الناشرين الجزائريين داخل الوطن بالترشح للجائزة. فضلا عن إمكانية مشاركة الكتاب الشباب الذين نشروا مؤلفاتهم على نفقتهم الخاصة.

ودعت المحافظة الكتّاب الشباب الراغبين في المشاركة، إلى إيداع نسخة إلكترونية من العمل الروائي المشارك، عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة: [email protected].

كما أنهم ملزمون بإيداع 5 نسخ ورقية من العمل، لدى محافظة الصالون. على مستوى المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، بالمنطقة الصناعية في الرغاية بالعاصمة.

وستتولى تقييم الأعمال المترشحة لجنة تحكيم تضم 5 شخصيات ثقافية وأدبية وأكاديمية. لاختيار الفائزين وفق المعايير الفنية والأدبية المعتمدة في هذه المسابقة.

وستسلم الجائزة للفائزين خلال فعاليات الطبعة الـ29 لصالون الجزائر الدولي للكتاب. المزمع تنظيمه من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026، بقصر المعارض في العاصمة.