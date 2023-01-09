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رياضة

صامويل إيتو في مكتب سفير الجزائر بِالكاميرون

علي بهلولي
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صامويل إيتو في مكتب سفير الجزائر بِالكاميرون
ح.م
السفير الجزائري بِالكاميرون لدى استقباله بِمكتبه لِصامويل إيتو.

استقبل سفير الجزائر بِالكاميرون بومدين ماحي بِمكتبه، الإثنين، رئيس اتحاد الكرة لِهذا البلد صامويل إيتو.

ودام اللّقاء أكثر من ساعة، كما ذكره اتحاد الكاميرون لِكرة القدم في بيان له نشره، الإثنين.

وتحدّث سفير الجزائر بِالكاميرون مع إيتو حول مشاركة المنتخب المحلّي لِهذا البلد، في بطولة إفريقيا 2023 لِهذه الفئة. وأمور أخرى لها صلة بِالرياضة.

وقدّم صامويل إيتو للسفير الجزائري بِياوندي هدايا رمزية، على غرار قميص القائد فانسون أبو بكر.

ويخوض المنتخب المحلّي الكاميروني منافسة “شان” الجزائر التي تنطلق الجمعة المقبلة، ضمن الفوج الخامس رفقة فريقَي الكونغو برازافيل والنيجر. في مقابلات يحتضنها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

وقبل القدوم إلى الجزائر، يُجري المنتخب المحلّي الكاميروني تربّصا بِتونس.

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