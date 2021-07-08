صبري بوقادوم يدلي بأول تعليق بعد مغادرته الخارجية

أعرب وزير الخارجية المغادر صبري بوقادوم، الخميس، عن امتنانه لثقة رئيس الجمهورية طيلة فترة إشرافه على الوزارة متمنيا التوفيق لخلفه رمطان لعمامرة.

وجاء في تغريدة لبوقادوم عقب تسليم المهام مع لعمامرة: أعرب عن خالص امتناني لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي ولجميع إطارات وموظفي الوزارة على تفانيهم واخلاصهم في خدمة وطننا الغالي، متمنيا كل التوفيق والسداد لأخي العزيز رمطان لعمامرة في مهامه النبيلة. تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

وتسلم رمطان لعمامرة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، مهامه الجديدة كوزير للشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج خلفا لصبري بوقدوم.

وفي كلمة له عقب تسلمه مهامه على رأس الوزارة توجه لعمامرة بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على “الثقة الغالية” التي وضعها في شخصه, معربا عن تمنياته لأن يكون في مستوى هذه الثقة وذلك بالمساهمة الفعلية النوعية في تحقيق الالتزامات ال 54 التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه خلال برنامجه الانتخابي.

وقال في هذا الصدد: “كانت لرئيس الجمهورية الفرصة للتحدث على سياسة الجزائر الخارجية ونحن ملتزمون بتجسيدها”.

وأوضح لعمامرة في السياقأن الدبلوماسية الجزائرية “وليدة بيان أول نوفمبر التاريخي وساهمت مساهمة لا يستهان بها في تحقيق السيادة الوطنية والاستقلال كما ساهمت في بناء الدولة الجزائرية القوية التي تؤثر على مجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية وأصبحت تساهم أيضا في الدولة الديمقراطية”.