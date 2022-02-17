أفادت تقارير إخبارية أن صحراء الجزائر والسعودية تشتركان في ظاهرة فريدة، حيّرت العالم ودفعت للتساؤل مالذي يحدث للمناخ؟

وبحسب ما أورد موقع الجزيرة نت فقد شهدت الصحراء الكبرى والجزيرة العربية، أكثر مناطق العالم جفافا وحيث يعد نزول قطرات من المطر حدثا هاما، تساقط الثلوج في جانفي الماضي.

وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية قد خصصت تقريرا مفصلا للظاهرة الخلابة التي حدثت بالصحراء الجزائرية، للمرة الخامسة خلال 42 عاما.

وأرفقت الصحيفة تقريرها الصادر يوم 18 جانفي 2022، بصور حية من مدينة عين الصفراء الصحراوية بالجزائر، التي ظهرت كلوحة فنية، بعدما غطت الثلوج كثبانها الرميلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

في ذات السياق، وفي الشهر نفسه، شهدت منطقة بدر جنوب غرب المدينة المنورة ومناطق أخرى شمالي السعودية تساقط الثلوج وعواصف برَد إثر موجة برد استثنائية، تدثرت على إثرها الكثبان الرملية ذات اللون الذهبي بالثلج الأبيض.

كما عرفت منطقة عسير في السعودية أول تساقط للثلوج منذ نصف قرن.

كيف تتشكل الثلوج في أكثر المناطق حرارة!

بحسب كاسبر نايت، أستاذ الفيزياء الجغرافية في جامعة “ويتووترسراند” في جنوب أفريقيا، فإن تشكّل الثلوج يحتاج إلى توفر عاملين، هما درجات الحرارة الباردة والهواء الرطب، إلى جانب تأثير حركة كتل الهواء في الغلاف الجوي وطبيعة سطح الأرض الذي يتساقط عليه الثلج.

وعلى الرغم من أن الصحراء الكبرى تشهد عادة درجات حرارة عالية جدا تفوق في كثير من الأحيان 50 درجة مئوية، فإنه يتم تسجيل درجات حرارة منخفضة أيضا خاصة في الليل بسبب سطح الأرض العاري والسماء الصافية.

تجذب أنماط دوران الهواء الشتوي الهواء البارد الرطب باتجاه شمال الصحراء من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وينتج عن هذا زيادة في هطول الأمطار في فصل الشتاء على طول حافة الصحراء في هذا الموسم.

وتصل الكتل الهوائية الباردة إلى المملكة العربية السعودية عن طريق التحرك في اتجاه عقارب الساعة من آسيا الوسطى، ملتقطة الرطوبة في طريقها، وفقا لديلي ميل.

ويمكن أن يبرد الهواء المتصاعد ويتكثف فوق الأرض المرتفعة، مثل جبال أطلس المغرب والجزائر، ومرتفعات تبوك وعسير في الجزيرة العربية.

وإذا كان الهواء باردا بدرجة كافية تتجمد رطوبته مكونةَ بلورات ثلجية تشكّل في النهاية غطاء ثلجيا، وإذا كان سطح الأرض باردا أيضا يستمر الثلج ولا يذوب على الفور.

الصحراء وتغير المناخ

حسب نايت قد يكون تساقط الثلوج في الصحراء تاريخيا أكثر شيوعا مما نعتقد. وسيكون من المثير للاهتمام استخدام الأدلة الأنثروبولوجية والتاريخ الشفوي لاستكشاف هذا الاحتمال.

في الأثناء، فإن جميع النماذج المناخية تشير إلى أن تغير المناخ على الصعيد العالمي يؤدي إلى مزيد من أنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها.

يذكر أنه على مدى العقود الأخيرة ازداد حجم الصحراء نفسها أيضا بسبب الجفاف، ومن المرجح أن يستمر هذا في العقود المقبلة، بحسب الباحث.

الديلي ميل البريطانية تخصص تقريرا لظاهرة خلابة بالصحراء الجزائرية (صور)

خصصت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا مفصلا لظاهرة خلابة حدثت بالصحراء الجزائرية، للمرة الخامسة خلال 42 عاما.

وأرفقت الصحيفة تقريرها الصادر يوم 18 جانفي 2022، بصور حية من مدينة عين الصفراء الصحراوية بالجزائر، التي ظهرت كلوحة فنية، مؤخرا، بعدما غطت الثلوج كثبانها الرميلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقال التقرير إن سكان المنطقة عانوا من الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة التي وصلت بين عشية وضحاها إلى -2 درجة مئوية في صحراء شهدت ارتفاعًا قدره 58 درجة مئوية.

يذكر أن الصور الساحرة لمدينة عين الصفراء، المعروفة باسم بوابة الصحراء، والتي تقع على ارتفاع 3000 قدم فوق مستوى سطح البحر وتحيط بها جبال الأطلس، التقطها المصور كريم بوشاتة، الاثنين، وتداولتها صحف عربية وعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد ظاهرة تساقط الثلوج على الرمال ظاهرة نادرة بالمنطقة، حدثت للمرة الخامسة خلال 42 عاما في السنوات الآتية: 1979، 2016، 2018 و2021.

وأضاف تقرير الديلي ميل أن الصحراء الكبرى تغطي معظم شمال إفريقيا وقد مرت بتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة على مدى مئات الآلاف من السنين الماضية، وعلى الرغم منشدة جفافها حاليا إلا أنه من المتوقع أن تصبح خضراء مرة أخرى في حوالي 15000 عام.