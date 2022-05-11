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صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

سمية سعادة
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صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة
أرشيف
شيرين أبو عاقلة

روى صحفيون كانوا قرب الزميلة شيرين أبو عاقلة، أن قناصة جيش الاحتلال استهدفوا الصحفيين بشكل مباشر بالرصاص الحي، خلال تغطيتهم لاقتحام مدينة جنين ومخيمها.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن الصحفية شذا حنايشة قولها إن “جنود الاحتلال استمروا بإطلاق النار علينا رغم إصابة شيرين برصاصهم، الشبان وصلوا إلى شيرين بصعوبة نتيجة إطلاق النار الكثيف من قبل قناصة الاحتلال على الصحفيين والمنطقة”.

وأضافت: “شاب قفز عن الجدار وسحبني ثم انتشل شيرين من المكان، بعد أن أصيبت برصاص القناصة، حتى المركبة التي نقلتها تحركت بصعوبة”.

وأكدت حنايشة أن قناصة الاحتلال تعمدوا إصابة شيرين في مكان ظاهر خارج خوذة الحماية التي ترتديها، وقالت: “ما حصل مع شيرين جريمة اغتيال متعمدة”.

وروت حنايشة أن “الجدار الذي كنا نستند عليه خلال التغطية مقابل قناصة جيش الاحتلال، كانت وجوهنا للقناصة وليس ظهورنا، الجنود شاهدونا ونحن نلبس ملابس الصحافة.

وقال الصحفي علي سمودي الذي أصيب بالرصاص الحي: فجأة أطلق جنود الاحتلال النار علينا، الرصاصة الأولى أصابتني والثانية أصابت شيرين وقتلوها، لأنهم قتلة.

وأكد سمودي عدم وجود مقاومين أو مواجهات في المنطقة التي أصيب فيها، قال: لم يكن قربنا أي مقاوم ولو تواجد مقاومون في المنطقة لكنا ابتعدنا عنها.

وأكد مدير مكتب قناة “الجزيرة” في فلسطين، وليد العمري، أن شيرين أصيبت برصاصة من قناصة جيش الاحتلال.

وقال صحفي شاهد جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة: “محل ما كنا موجودين ما كان في اشتباك ولا حتى رمي حجار، الاحتلال استهدف الطواقم الصحفية واستهدف شيرين بشكل مباشر ومنعنا من إسعافها بإطلاق النار علينا”.

استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وكان مستشفى ابن سينا التخصصي قد أعلن قبل ساعات عن وصول إصابتين، الأولى خطيرة بالرأس وتبين أنها لمراسلة الجزيرة من الأراضي المحتلة، بينما اصيب الصحفي علي السمودي، مسؤول الإنتاج بذات القناة برصاصة حية في الظهر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، في بيان مقتضب، على صفحتها على فيسبوك، عن استشهاد شيرين ابوعاقلة جراء إصابتها في الرأس .

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبو عاقلة كانت ترتدي السترة الصحفية حينما تم استهدافها بشكل مباشر.

وأفاد تلفزيون فلسطين أن قوات الاحتلال قامت بمنع محاولات انقاذ ابوعاقلة. حسب ما رواه شهود عيان.
وقالت شبكة الجزيرة” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الزميلة شيرين أبو عاقلة بدم بارد”وادانت الشبكة هذه الجريمة البشعة ” التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”وحملت الحزيرة” الحكومة الاسرائيلية مقتل الزميلة شيرين”.

وطالبت القناة” المجتمع الدولي بادانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها قتل شيرين”.
وتعتبر شيربن أبو عاقلة ذات الـ 51 سنة من الجيل الأول الذي التحق بقناة الجزيرة سنة 1997 حيث عملت في مواقع الخطر إلى أن استشهدت فيها.

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التعليقات
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  • adrari

    ويل لك يا ملك المغرب مما ينتظرك من تواطؤك مع قتلة الابرياء

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