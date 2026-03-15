صحيفة أمريكية: ترامب وقع في “فخ هرمز” متجاهلا تحذيرات الجيش

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهل تحذيرات جنرالات الجيش الأمريكي حول مخاطر إغلاق “مضيق هرمز”.

وكشفت الصحيفة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر ترامب صراحة من أن الهجوم قد يدفع طهران لاستخدام الألغام والمسيرات لتعطيل الممر الملاحي الأكثر حيوية في العالم.

وأخبر ترامب فريقه أن طهران من المرجح أن تستسلم قبل إغلاق المضيق، وحتى لو حاولت إيران ذلك، فإن الجيش الأمريكي يمكنه التعامل مع الأمر.

ومع بداية الحرب كسرت طهران ثقة ترامب العالية وأثبتت أن مضيق هرمز هو ورقتها الرابحة والأكثر إيلاما، إذ رفض القادة الإيرانيون التراجع.

وقالت الصحيفة إن وراء منطق ترامب للحرب كان هنالك ثقة عميقة بقدرات الجيش الأمريكي على تحقيق نصر سريع وحاسم، وفقا لمسؤولين في الإدارة وآخرين مطلعين على الأمر.

وتعززت ثقة ترامب بالجنرال كين بفضل الضربات الأمريكية الناجحة على المواقع النووية الإيرانية العام الماضي، والغارة التي أطلقت في جانفي وأدت إلى أسر الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا للصحيفة.

وقبل أن يوافق ترامب على العملية، ناقش هو ومستشاروه خيارات لفرض إعادة فتح المضيق واستخدام البحرية الأمريكية لمرافقة الناقلات عبر الممر المائي.

ومع إغلاق المضيق تقريبا، يشعر البنتاغون بالقلق من أن أي سفن حربية أمريكية ترافق الناقلات ستكون أهدافا ما لم تدمر الولايات المتحدة السفن الإيرانية وأسلحة الدفاع الساحلي، بما في ذلك المسيرات والصواريخ.

وللإشارة لا تزال إيران تسيطر بقوة على مضيق هرمز، ومن غير المرجح أن يسقط قريبا، وفقا لتقديرات المخابرات الأمريكية والصهيونية.

من جانبه، تعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي عُين خلفا لوالده، بإبعاد السفن عن مضيق هرمز وإبقائه مغلقا.