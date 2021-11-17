صحيفة بريطانية تكشف سّر تفضيل غوارديولا لجيسوس على محرز

البرازيلي خطف مكانة الجزائري الأساسية في الفترة الماضية

يعيش الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، وضعية غريبة مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري، غذّتها الخيارات الفنية المثيرة للجدل للمدرب الإسباني، بيب غوارديولا، على اعتبار أن الأخير يخص قائد “الخضر” بمعاملة غير مفهومة على الإطلاق، من خلال إجلاسه بديلا في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز وإشراكه أساسيا في لقاءات دوري أبطال أوروبا.

ولعب الدولي الجزائري دور البديل في مباريات الدوري الانجليزي منذ بداية الموسم الجاري، فمن جملة 11 مباراة شارك في مباراتين فقط كأساسي، في حين لعب 6 مباريات كبديل وبقي حبيس دكة البدلاء في ثلاث مباريات، كانت كلها أمام أندية كبيرة، الأولى أمام فريقه السابق ليستر سيتي، والثانية أمام ليفربول والثالثة في داربي مدينة مانشستر أمام المان يونايتد.

من جهتها، كشفت صحيفة “مانشستر إيفنيغ نيوز” البريطانية في تقرير لها عن سبب تهميش رياض محرز في الدوري الانجليزي، وتفضيل بيب غوارديولا للاعب البرازيلي، غابرييل جيسوس، رغم أن الأخير يعد في الأصل مهاجما صريحا، مشيرة إلى أن السبب الرئيس هو خيار تكتيكي قديم لجأ إليه المدرب الإسباني لإيجاد حلول في لقاءات الدوري الانجليزي الممتاز، نفس المصدر أكد بأن كرة القدم الحديثة تعتمد منذ فترة على مسألة “قلب” أدوار لاعبي الجناح، أي أن اللاعب اليساري يلعب على الجناح الأيمن (كما هو الحال بالنسبة لمحرز)، واللاعب اليميني يلعب على الجناح الأيسر، على عكس ما كان معروفا في وقت سابق بالنسبة للاعبي الجناح، مشيرا إلى أن غوارديولا اضطر إلى العودة إلى هذا الخيار التكتيكي من أجل كسر خطط أندية الدوري الانجليزي الممتاز.

وتابع التقرير البريطاني التأكيد على أن غوارديولا مقتنع بأنه بحاجة للاعب يلعب بالرجل اليمنى على الجناح الأيمن والعكس على الجناح الأيسر، لكسر الخطط الدفاعية لأندية الدوري الانجليزي الممتاز، التي تعتمد على التكتل الدفاعي وبـ5 مدافعين كلما واجهت السيتي، لأن لاعب جناح بمثل مواصفات جيسوس يملك سرعة أكبر للتوزيع والاختراق لأنه يلعب بالرجل اليمنى، في حين أن لاعبا مثل محرز سيحتاج إلى العودة إلى الوراء والمراوغة من أجل استعمال قدمه القوية، ما يسمح لمدافعي المنافس بأخذ أماكنهم من جديد وغلق المنافذ، وأرجعت الصحيفة البريطانية مشاركة محرز الدائمة في دوري أبطال أوروبا وتألقه اللافت، إلى طريقة لعب الأندية الأوروبية الهجومية ما تمنح له مساحات مفتوحة تسمح له بالتألق وتسجيل وصناعة الأهداف، لكن التقرير البريطاني استبعد بقاء الوضع على حاله بالنسبة لمحرز وجيسوس مع الازدحام المرتقب في رزنامة النادي السماوي العام المقبل.