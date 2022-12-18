صحيفة فرنسية: هذا سبب غضب بن زيمة من ديشان والطاقم الطبي

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن العلاقة بين كريم بن زيمة والمدرب ديشان متوترة، وقالت أن نجم ريال مدريد ألقى باللوم على الحصة التدريبية التي سبقت إصابته بيوم واحد.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية معلومات، تؤكد من خلالها، أنه لا يوجد تواصل حالي بين بن زيمة والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

وأضافت أن بن زيمة كان غاضبا من الجهاز الطبي للفريق حول طريقة التعامل مع الإصابة، وألقى باللوم على الحصة التدريبية الشاقة التي سبقت إصابته بيوم واحد وهو كان لا يزال يكافح للوصول لجاهزيته التامة.

وتابعت الصحيفة الفرنسية: “بن زيمة كان مصرا على البقاء في المعسكر من أجل التعافي ثم المشاركة، وصُدم عقب رحيله بسبب قرار عدم ضم لاعب آخر ليحلّ محلّه”.

كما أكدت “ليكيب” أن المحيطين باللاعب غير سعداء بطريقة تعامل المنتخب مع النجم الفرنسي.

وكانت تقارير صحافية فرنسية، قد لفتت إلى أن رحيل بن زيمة عن معسكر المنتخب بسبب إصابته، جعل الفريق أكثر حرية واتحادا، وساهم في زيادة المشاعر الإيجابية داخل المنتخب.