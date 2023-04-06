صدور الحكم في قضية إلياس شتي
أصدرت محكمة أنجي، بفرنسا، صبيحة الخميس حكمها في قضية المدافع الجزائري الياس شتي، المتهم بالاعتداء الجنسي.
وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أنه تم الحكم على الياس شتي صبيحة الخميس، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
🚨 Le défenseur d’Angers SCO Ilyes Chetti a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des faits d’agression sexuelle remontant à décembre 2022.https://t.co/WemFperWgQ
— RMC Sport (@RMCsport) April 6, 2023
وأضافت أن شتي اعترف بالتهم الموجهة له و لم يطعن في الحكم الصادر
وواجه لاعب انجي، اتهامات بالاعتداء الجنسي، على فتاة إلتقاها بملهى ليلي، وتم استدعاءه للمثول أمام الإدعاء العام في أفريل الجاري.