صدور قانون تعديل قائمة الأعياد الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 43) القانون المتعلق بتعديل قائمة الأعياد الرسمية في الجزائر.

القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية مؤرخا في 26 جوان 2023، يتضمن تمديد إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى، إلى 3 أيام لكل مناسبة بدلا من يومين.

وصادقت غرفتا البرلمان بأغلبية الأصوات، على التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية أفريل الماضي، بعد اقتراح قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وتعتبر أيام عيدي الفطر والأضحى في الجزائر، التي أصبح مجموعها 6 أيام بموجب التمديد، إجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين.